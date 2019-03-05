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Harmancı LTB Kadın Sığınma Evi’ne bağışta bulunan Peugeot yetkilisini kabul etti

Harmancı LTB Kadın Sığınma Evi’ne bağışta bulunan Peugeot yetkilisini kabul etti

05 Mart 2019 Salı 08:52
Harmancı LTB Kadın Sığınma Evi’ne bağışta bulunan Peugeot yetkilisini kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında farkındalık yaratmak adına personeline çiçek dağıtmak, hediye almak yerine, onlar adına LTB Kadın Sığınma Evi’ne bağışta bulunan Peugeot Kıbrıs Pazarlama’nın Koordinatörü Zehra Beyar’ı kabul etti.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Harmancı kabulde yaptığı konuşmada, bu davranışın diğer firmalara örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

Ülkemizde kadına yönelik şiddetin çok ciddi boyutlarda olduğunu kaydeden Harmancı, “Her ne kadar ülkemizde kadına yönelik şiddet yok dense de maalesef ülkemizde çok fazla şiddet vakası var” dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde paylaşma ile dayanışmanın artırılması gerektiğini belirten Harmancı, ülkedeki kadın hareketine gönül vermiş emek koymuş herkese teşekkür etti.

Başkan Harmancı “Kadın hareketi konusunda geçmişten çok daha iyi bir noktadayız ve bununla beraber geleceğin de çok uzağındayız. Yürüyecek çok yolumuz var” diye konuştu.

 

Son Güncelleme: 05.03.2019 14:05
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Harmancı
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