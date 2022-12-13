banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cezaevi "güvenliğini sağlayamayız" dedi...
Cezaevi "güvenliğini sağlayamayız" dedi...
Baybars: Halkın karnı yalan vaatlere tok
Baybars: Halkın karnı yalan vaatlere...
Muhalefet eleştirdi, Maliye Bakanı Şan yanıtladı
Muhalefet eleştirdi, Maliye Bakanı Şan...
Nöbetçi Eczaneler (13 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (13 Aralık 2022)
6 saatlik elektrik kesintisi!
6 saatlik elektrik kesintisi!
banner405

Harmancı: “Lefkoşayı, LTB emekçilerinin özverileri ve karşılıklı güveniyle hep beraber ayağa kaldırdık”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, LTB emekçilerinin geçmişteki yönetimlerin en büyük mağduru olduklarını, buna karşın Lefkoşa’yı ayağa kaldırmak için özveriyle, canla başla çalıştıklarını vurguladı.

13 Aralık 2022 Salı 17:13
Harmancı: “Lefkoşayı, LTB emekçilerinin özverileri ve karşılıklı güveniyle hep beraber ayağa kaldırdık”

Harmancı bugün güne, sabahın erken saatlerinde Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki LTB tesislerini ziyaret ederek başladı. LTB Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte bölgede yer alan Temizlik Şubesi, Sağlık Şubesi, Ağır Araçlar Birimi, Su Şubesi ve Araç Bakım Onarım Şubesi emekçileriyle buluşan Harmancı, emekçilerle yaptığı sohbette, 2014 yılından itibaren Lefkoşa’yı özveriyle ve karşılıklı güven ortamı içerisinde enkazdan hep beraber ayağa kaldırarak ileriye taşıdıklarını ifade etti.

“Bu şehrin her köşesinde emeğiniz, alın teriniz var”

Tüm zor şartlara rağmen çok kısa bir süre içinde hem çalışma barışını hem de Lefkoşalılar’la belediye emekçileri arasında sevgi ve saygıyı yeniden temin ettiklerini vurgulayan Harmancı, “Geçmiş dönemlerde kötü yönetimlerin en büyük mağduru siz oldunuz, her şeye rağmen bu şehri yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalıştınız. Bu şehrin her köşesinde sizin emeğiniz, sizin alın teriniz var” dedi.

 “Emeğinizin hakkını kimseye yedirmeyiz”

Bugüne kadar hiçbir zaman tutulamayacak sözler vermediğini vurgulayan Harmancı, her yıl sonu bir araya geldiğinde emekçilerle geride bırakılan yılın değerlendirmesini yaparak, görüş ve önerileri dinleyip bir sonraki ilişkin öngörülerini paylaştığının altını çizdi. 2018 yılından beri üst üste yaşanan toplumsal ve ekonomik krizlere rağmen her yıl ortalama 4 ağır iş aracını yenilediklerine işaret eden Mehmet Harmancı, “eğer birisi gelip de size ‘ben bu araçların hepsini değiştireceğim’ diyorsa, siz de çok iyi biliyorsunuz ki bu mümkün değildir” dedi.

“Emekçilere hemen kadrolanma sözü verenler, emeği siyasete malzeme yapıyor”

Harmancı, mevsimlik işçi olarak çalışan emekçilerin kadrolanmasının yasal olarak ancak toplam personel giderlerinin belediye bütçesinin yarısının altına düşmesi durumunda mümkün olabileceğine de işaret ederek emekçilere hemen kadrolanma sözü verenlerin emeği siyasete malzeme yaptığını vurguladı.

Harmancı LTB emekçileriyle olan sohbetini şu sözlerle noktaladı: “Hiçbir zaman siyasi kimlik ayrımı yapmadım, göreve geldiğim an kendi siyasi şapkamı dışarıda bıraktım, popülizm yapmadım. Sizinle her zaman gerçekleri paylaştım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Belediye’nin hiçbir örgütün arka bahçesi olmasına izin vermeyecek, emeğinizin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harmancı: “Lefkoşalılar pandemi sürecinde hem sağlık çalışanlarını hem de belediyesini yanında hissetti”
Harmancı: “Lefkoşalılar pandemi sürecinde hem sağlık çalışanlarını hem de belediyesini yanında hissetti”
Cezaevi "güvenliğini sağlayamayız" dedi...
Cezaevi "güvenliğini sağlayamayız" dedi...
Baybars: Halkın karnı yalan vaatlere tok
Baybars: Halkın karnı yalan vaatlere tok
Muhalefet eleştirdi, Maliye Bakanı Şan yanıtladı
Muhalefet eleştirdi, Maliye Bakanı Şan yanıtladı
Nöbetçi Eczaneler (13 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (13 Aralık 2022)
6 saatlik elektrik kesintisi!
6 saatlik elektrik kesintisi!
Karadeniz gazı için geri sayım: Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı
Karadeniz gazı için geri sayım: Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı
En fazla yağış nerede kaydedildi?
En fazla yağış nerede kaydedildi?
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Taşçıoğlu: Sağlık sisteminde birçok sıkıntı var
Taşçıoğlu: Sağlık sisteminde birçok sıkıntı var

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim