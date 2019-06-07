Harmancı: “Lefkoşa’nın peyzaj alanında daha ileriye gitmesine katkı sağlayacak”

HARMANCI: “LEFKOŞA’NIN PEYZAJ ALANINDA DAHA İLERİYE GİTMESİNE KATKI SAĞLAYACAK”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Greensense Lanscope Ltd. arasında “LTB 2019 Peyzaj Bakım İşleri Hizmet Alım İhalesi” sözleşmesi imzalandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Greensense Lanscope Ltd. adına Emre Olgaçer’in imza koyduğu ihale ile belediyenin refüjler, adalar ve bazı küçük parkların peyzaj çalışmaları yapılacak.



Başkan Harmancı, “Bu ihale ile hem ekiplerimizin büyük parklarımızın bakım ve onarımını daha konsantre bir şekilde yapmasına hem de genel hizmetlere büyük bir katkısı olacak” dedi.

