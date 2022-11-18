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Harmancı: “Lefkoşa’mızı sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kaldırdık”

Ltb Başkanı Ve Tdp, Ltb Başkan Adayı Harmancı, Turizm Ve Folklor Araştırmaları Derneği Başkan Ve Yetkilileriyle Bir Araya Gelerek Sohbet Etti

18 Kasım 2022 Cuma 14:45
Harmancı: “Lefkoşa’mızı sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kaldırdık”

Harmancı: “Lefkoşa’mızı sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kaldırdık”

 Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP'nin LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı görevde oldukları sürede kazanılan başarının, bu şehirde kimseyi ayırmadan, kimseyi rengine göre farklılaştırmadan birlikte yürünebileceğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Harmancı, Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) başkan ve yetkilileriyle bir araya gelerek, sohbet etti.

-“Etkin ve Sıkı Mali Disiplin Sağladık”

Harmancı’nın basın bürosundan verilen bilgiye göre, göreve geldikleri 2014 yılında şehrin durumunun nasıl olduğunu herkesin bildiğine işaret eden Harmancı, “Ancak aday olurken gerçekçi olmayan büyük sözler vermedik. Küçük küçük adımlarla hedefi yakalayacağımızı söyledik ve gerçekten de bu adımlar attık, öncelikle etkin ve sıkı mali disiplini sağladık. Belediyeye ait 30 aracı satmamız bu adımlardan biriydi, ama kamuoyuna 'gerektiğinde lüksten vazgeçmeliyiz. Sıkıntıdaysak zenginlik içerisinde yaşayamayız' mesajını veriyordu. Neyse onu olmak, ama aynı zamanda neyi başarabileceğimizi de bilmek ve öğrenmek zorundayız” diye konuştu.

-“Personelimizin özverisi, inancı ve emeğiyle başardık”

O dönemde mevcut personelin belediyenin en önemli gücü olduğunu kaydeden Harmancı, yapılması gereken ilk işin, personelin bir şeylerin başarılabilineceğine inandırılması olduğunu kaydetti.

Harmancı, Kadın Sığınma Evi’nin, belediye çalışanlarının yapmakla mükellef olduğu bir görev olmamasına karşın personelin o inançla altı yıldan beridir gönülden ve isteyerek ülkedeki tek Kadın Sığınma Evi’ni çalıştırdığının altını da çizdi. Harmancı, engelsiz çalışmaları çerçevesinde bugün yüz çocuğu her gün okullarına taşıdıklarını, Paylaşım Mutfağı’nda yine personelin özverisi ve emeği ile 300’den fazla ihtiyaçlı bireye yemek sağlandığını da kaydederek, bunun personelin inancı ve gücüyle başarıldığını sözlerine ekledi.

-“Her güne inançla başladık”

Harmancı, 2018’de banka borçlarını sıfırlayıp, yatırımlarla sosyal belediyecilik yapmaya başlamalarıyla birlikte ülkeyi etkilemeye başlayan ekonomik kriz ve pandemiden dolayı ayakta kalamayacakları konuşulmasına karşın Lefkoşa Türk Belediyesi olarak her güne inançla başladıklarını vurgulayarak, “Her gün bu belediyeyi nasıl daha iyi hizmet eder hale getirebileceğimizi düşündük, geçmişi tüketmeden, geleceği ipotek etmeden adımlar attık." dedi.

Harmancı, özkaynak yatırımlarıyla her yağmurda kapanan ve günlük ortalama 40 bin arabanın geçtiği Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Başbakanlık Işıkları, Girne Kapısı ve civarındaki kronik yağmur suyu drenaj sorunlarını çözdüklerini söyledi.

Harmancı, bunları yaparken 1.100’den fazla haneyi kanalizasyona bağladıklarını, sadece bir çarşı-açık Pazar alanı olmanın ötesinde kültür-sanat-spor faaliyetlerinin yapılabildiği Merkez Lefkoşa gibi bir eser yaratıldığını ve tüm bunların ekonomik kriz ve pandemiye rağmen başarıldığını anımsattı.

Harmancı, bugüne kadar başardıklarını aşkla, güvenle ve sorumlulukla başardıklarını kaydederek, bundan sonra da aynı aşkla Lefkoşa için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 18.11.2022 15:23
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