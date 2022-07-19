Harmancı: Lefkoşa büyük bir aşktır

"Bu kadar güzel yürekle, birbirine sımsıkı bağlı Lefkoşalıların sevgisiyle buluşmak bizim için büyük bir onur, büyük bir mutluluk."

Lefkoşa büyük bir aşktır, şüphesiz güvendiniz ve bu parkın her bir metrekaresini siz yarattınız, buradaki en büyük emek siz Lefkoşalılarındır diyen Harmancı, Umut ve emekle birlikte tüm renklerin kardeşliğini simgeleyen, son 20 yılın en büyük parkı Lefkoşa'mıza, çocuklarımıza, gençlerimize ve herkese hayırlı olsun diye devam ettiği konuşmasında zor günlerin içerisinde, Kızılbaş Parkı gibi iyi şeyler de yaşadığımızı belirtti.

"LEFKOŞALILARLA BERABER BAŞARIYORUZ"

Hayatımızda her şey kötü olmayacak, doğru ile yürünen yolların sağladığı başarıları görüyoruz ve ne mutlu ki bunu yine tüm Lefkoşalılarla beraber başarıyoruz diyen Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, tonlarca çöpün olduğu bir görüntüden, bugün hepimizin büyük bir sevinç ve mutlulukla baktığı, her bir köşesinde farklı aktiviteleri barındıran bir alana dönüştüğünü belirtti.

AİLELERE TEŞEKKÜR EDERİM

Ali İzel, Asya Rıdvanoğlu, Cuma Mağusalı, İlayda Yeliz Öztürk'ün ailelerine de teşekkür eden Harmancı, erken yaşlarda aramızdan ayrılan arkadaşlarımızı, Sevgiyle ve özlemle anıyoruz.dedi. Ailelerin, evlatların anısına parkın voleybol sahası, basketbol sahası, çocuk oyun alanı ve amfisinin yapımında destek oldukları için bu alanlara vefat eden gençlerin ismi verildi. Kızılbaş Parkı’nın yapım sürecine verdikleri destek için ailelere tüm Lefkoşalılar adına teşekkürlerini sunan Harmancı, Lefkoşa'ya böylesi bir güzel park daha kazandırmanın haklı gururu içinde halkla parkın açılışına katılan halkla kucaklaştı.