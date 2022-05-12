Harmancı: “Katılımcı bir süreç ile ortak aklı bularak çalıştık”

ERSOY: “HAZIRLANAN BU PROJE DÜŞTEN GERÇEĞE YAPILAN YOLCULUĞUN ÖNEMLİ BİR ADIMIDIR”

HOŞKARA: “PROJE ALANI, MEVCUT BELEDİYE BİNASI, TİYATRO BİNASI VE TERMİNAL BİNASI DAHİL OLMAK ÜZERE TOPLAM 33 BİN METREKARE”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, çağdaş ve çok fonksiyonlu bir otobüs terminali, yeni bir kentsel çekim merkezi ve bunlarla bütünleşen kültür-sanat odaklı açık ve kapalı kamusal alanlar oluşturmak hedefiyle yola çıktığı Terminal Bölgesi Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi tanıtım toplantıları tamamlandı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre LTB ile DAÜ arasında imzalanmış olan protokol kapsamında DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (Kent-AG) iş birliği ve katkılarıyla hazırlanan projenin bir kısmı tasarlanırken, diğer bir kısmının ise tasarla-yap-işlet-devret modeli ihale yoluyla Lefkoşa’ya kazandırılması öngörülüyor.

Projenin geldiği aşamaya ilişkin bilgilendirmede bulunmak, katılımcı ve şeffaf bir süreçle görüş ve önerileri alıp soruları cevaplamak amacı ile yapılan toplantılarda meslek odaları, birlik temsilcileri, ekonomik örgütler, toplu taşıma sektöründeki temsilciler ve Lefkoşalılar ile bir araya geldi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu kurucularından Yaşar Ersoy’un görüş ve düşüncelerini paylaşmasının ardından, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG) üyesi Doç. Dr. Ercan Hoşkara da projenin mimari ve teknik kısımlarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.

LTB BAŞKANI HARMANCI: “KATILIMCI BİR SÜREÇ İLE ORTAK AKLI BULARAK ÇALIŞTIK”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, projenin başkentin düzenli ve sürdürülebilir gelişimine katkı koyarak başkent için yeni bir kilometre taşını oluşturacağını belirtti.

Harmancı, DAÜ KENT-AG’nin uzman tasarım katkıları, yarım kalmış tiyatro binası mimarları Burhan Atun ve Cenk Atun’un görüşleri, Yaşar Ersoy’un tiyatro binasına dair vizyonu ve tarihsel süreçle ilgili bilgi ve deneyimleri, Ceren Etçi’nin projenin ekonomik ve mali boyutlarıyla ilgili uzman görüşleri, belediyenin farklı şubelerinin ortak çalışmaları ve Belediye Meclis üyelerinin görüş ve katkılarının bu projede harmanlandığını anlattı.

Projenin hazırlık aşamalarında Şehir Planlama Dairesi ile meslek odaları ve birlik temsilcileri ile de görüşüldüğünü ifade eden Başkan Harmancı, böylece katılımcı, şeffaf ve ortak aklın yaratıldığı örnek bir sürecin izlendiğini kaydetti.

Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:

“1980’li yılların ortasında Sayın Mustafa Akıncı terminal bölgesini inşa ettiğinde, kentin nüfusu ve ihtiyaçlarına göre oldukça donanımlı bir merkez yapılmıştı. Gelişen ve büyüyen başkent Lefkoşa’nın günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir terminal binası ile Lefkoşa İmar Planı’nda öngörüldüğü şekilde bu bölgede yeni bir kentsel çekim merkezi ve bununla bütünleşen işlevsel kamusal mekanlar oluşturulması gerektiğini 2014 yılında tespit ettik. Ve buna ilişkin projemiz de 2014 seçim kitapçığımızda yer aldı. Terminal alanının kullanım hakkına ilişkin beklediğimiz çok amaçlı kullanıma ilişkin değişikliği yaklaşık 6 senelik bir mücadelenin sonunda elde ettik ve böylece çalışmalarımızı hızlandırdık.

Ülkemizin akademisyenleri ile mimar ve mühendislerinin uzmanlık ve yaratıcılıklarına, iş insanlarımızın kapasite ve vizyonuna güveniyoruz

Bazı kesimler tüm süreçleri ülke dışında, yapılan adrese teslim, adil olmayan ihale süreçleriyle ülkemiz akademisyenleri, mimarları ve mühendisleri ile bağlı bulundukları birliklerini yok sayma çabası gösterirken, LTB olarak ülke mimarlarımızın, mühendislerimizin, şehir plancılarımızın bilgi birikimlerine, vizyonlarına ve tecrübelerine güveniyoruz. İhale süreci yerli yatırımcılara açık olacak ve ihalenin başarı ile sonuçlanması halinde Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası’na kayıtlı mimar ve mühendislerimiz ile çalışmalar yapılacaktır. Büyük projeler büyük uğraş ve emek ister. Sürecin başarılı olması için meslek odalarımız ve Şehir Planlama Dairesi’nin hazırlık sürecinde olduğu gibi iş birliği göstermeye devam edeceğine yürekten inanıyorum.”

Proje sayesinde sadece proje alanı değil bölgenin de yenilenmesi ve her anlamda gelişmesinin sağlanacağını söyleyen Harmancı, cazibesini yitiren, kimliksizleşen ve ekonomik durgunluğa sebep olan alan atıl kamusal bina ve açık alanların, sürdürülebilirlik ilkelerine uygun bir şekilde kaliteli, sağlıklı, çevre dostu, güvenli ve halkın ihtiyaçlarına cevap veren kullanım alanlarına dönüştürüleceğini belirtti.

Harmancı, “Yerel yönetim, üniversite, meslek odaları ve ekonomik örgütlerin ortak aklıyla kamusal kazanımları öncelik yapan böylesine büyük ve önemli bir projenin hem başkente hem de ülkemize kazandırılabileceğini göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Harmancı, “Ülke tarihinde buna benzer bir boyutta tek kamusal ihale örneği olan Ercan Havaalanı kapsamında yaşanan olumsuzluklar, güvensizlik ve şaibe iddiaları herkesin bilgisindedir. Terminal Bölgesi Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi ve hedeflediğimiz ihale aşaması, hem takip edilen şeffaf ve katılımcı süreçler hem de kamu menfaatini garanti altına alan kamu-özel iş birliği modeli ile ülkenin kalkınması ve onurlu duruşuna örnek olacaktır” dedi.

“BUGÜN TANITILAN BU PROJE LEFKOŞA’NIN VE BU ÜLKENİN GELECEK VİZYONUDUR”

İhalenin başarılı olması durumunda Lefkoşa’da bir devrin kapanıp yeni bir devrin açılacağını söyleyen Harmancı, “Üzerine karanlık bulutların çöktüğü bir şehir devraldık. Lefkoşalıların güveni ve desteği ile şehrin o eski, o üzgün, o bitmiş̧ zamanlarını artık geride bıraktık. Lefkoşa, küçük küçük adımlarla başladığı yeniden var olma mücadelesinde artık ülkeye örnek olacak daha büyük adımlar atmaya hazır” ifadelerini kullandı.



Harmancı, şunları kaydetti:“Bu toplantıları gerçekleştirdiğimiz Merkez Lefkoşa geçmişin izlerini sildiğimiz ilk yapıdır. Geleceğin Lefkoşa’sını yaratacağımız proje ise Terminal Bölgesi Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi’dir. Bu proje Lefkoşa’nın gelecek vizyonudur, ülkenin ekonomik kalkınma vizyonudur. Ülkemiz hem siyasi hem de ekonomik açıdan zor günler yaşıyor. Geleceğe dair kaygı ve umutsuzluk yaratılıyor. Daha önce ‘Umutsuz hisseden herkes mutlaka Merkez Lefkoşa’ya baksın; şüphesiz daha iyi bir geleceğin mümkün olduğunu bize gösteren bir pusuladır’ demiştim. Terminal Bölgesi Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi de bu ülkede kimseye el avuç açmadan, peşkeş ve ranta teslim olmadan, kendi kaynaklarımızı kendi vizyonumuz ve önceliklerimiz doğrultusunda ve yine kendi bilgi, beceri ve tecrübelerimizle ile birleştirerek farklı bir var oluş ve kalkınma ortamı yaratabileceğimizi gösterecek. Kaybettirilmeye çalışılan toplumsal özgüven ve özsaygıyı yeniden tahsis edecek. Bazıları bu proje ile ihale sürecinin olmaması için ellerinden geleni yapacaklar, siyasi engeller yaratacaklar. Tüm paydaşların katılımı ile hazırlanan bu projeye belediyemizin, meclis üyelerimizin, meslek odaları ile birliklerinin, yerli yatırımcıların, tabi ki Lefkoşalıların ve çalışanlarımızın sahip çıkacağını biliyoruz.”“İLK OLARAK TİYATRO BİNASI, MEYDAN VE KATLI OTOPARK TAMAMLANACAK”Projenin kamusal yatırım anlamında yaratacağı kazanca ilişkin bilgi veren Harmancı, şunları söyledi:“İhale kapsamında bölgede 10 milyon sterlin yani yaklaşık 200 milyon TL kamusal yatırımı yapılacak. İhalenin önceliğinde tiyatro binasının tamamlanması, meydan ve katlı otopark yer alıyor. Meydanda yapılacak amfi düzenlemesi açık hava sineması, açık hava tiyatrosu, konserler ve sokakta müzik gibi aktivitelerin yapılmasına olanak sağlayacak. Meydandaki ağaçlandırma ve yeşillendirme huzurlu dinlenme olanağı sağlarken, terminal alanını kültür-sanat meydanına bağlayacak. Başkentin ve ülkenin kültür sanat sarayına dönüşecek atıl tiyatro binasında 500 kişilik büyük salon ile 180 kişilik küçük salon, meydanda ise bin kişilik açık aktivite alanı yer alacak. Tiyatro binasında orkestra ve performans sanatları için çalışma alanları, bodrumda sahne atölyesi, müze, sahne sanatları için eğitim alanları ve idari ofisler bulunacak. Bina içinde kent kütüphanesi yer alacak.”ERSOY: “HAZIRLANAN BU PROJE DÜŞTEN GERÇEĞE YAPILAN YOLCULUĞUN ÖNEMLİ BİR ADIMIDIR”Lefkoşa Belediye Tiyatrosu kurucularından Yaşar Ersoy yaptığı konuşmada, ülkede yaşanan olumsuzluklara rağmen yurtseverlik bilinci ve sorumluluğuyla katılımcılık ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde iyileştirmek, geliştirmek için pes etmeden uğraş vermeye devam ettiklerini söyledi.Ersoy, “1996 yılında bir düş gördüm. Bu düş, başkent Lefkoşa’ya çağdaş kültür sanat vizyonu kazandıracak olan bir tiyatro-konser salonunu ve kültür merkezini kazandırmaktı. Bu düş kültür demokrasisinin özlemiydi. Bu düşü gerçekleştirmek için, mimar Burhan Atun, inşaat mühendisi Mehmet Aydın Öncülay, bana inandı ve güvenenlerle birlikte büyük çaba ortaya koyduk.” ifadelerini kullandı.Ersoy, “Yolumuz engellerle, zorluklarla dolu olsa da başkent Lefkoşa namı diğer “şeherimiz” ve insanımız için bu yolculuğun sonuna kadar gitmek hedefimizdir. Bu yolculukta en büyük desteğimizin ise Lefkoşalılar olacağına yürekten inanmaktayız.” dedi.HOŞKARA: “ÜNİVERSİTELERİN VARLIK NEDENLERİ ARASINDA ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ BULUNUYOR”DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Hoşkara tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya projenin hazırlanmasında DAÜ Kent A-G ile iş birliği yaptığı için teşekkür etti.Üniversitelerin varlık nedenleri arasında araştırma ve geliştirme projeleri olduğuna vurgu yapan Hoşkara, bu projenin de Daü-Kent AG'nin çalışma kapsamları arasında yer aldığını belirtti.Proje için Şehir Planlama Dairesi'nden de planlama ön onay izni alındığını kaydeden Hoşkara, Proje tasarım ekibinde Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı, Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert, Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı, Kentsel Morfoloji Uzmanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara, Mimar, Sürdürülebilir Bina ve Yapım Uzmanı ve Proje Koordinatörü olarak yer aldığını belirtti.Projeye, Dr. Can Kara, Şehir Plancısı Cenk Atun, Mimar (Tiyatro Binası Müellifi) projeye danışmanlık yaptığını belirten Hoşkara, projenin grafik sunumlarının ise Araştırma Görevlisi Amirhossein Karimizadeh ve öğrenci asistan Ufuk Şahutoğlu tarafından hazırlandığını söyledi.“PROJE ALANI, MEVCUT BELEDİYE BİNASI, TİYATRO BİNASI VE TERMİNAL BİNASI DAHİL OLMAK ÜZERE TOPLAM 33 BİN METREKAREProje alanının, mevcut belediye binası, tiyatro binası ve terminal binası dahil olmak üzere toplam 33 bin metrekare olduğunu belirten Hoşkara şunları kaydetti:“Bu alanın 15 bin metrekaresi yeşil alan, meydan, yaya yolu olmak üzere kamusal açık alan olarak düzenlenecek. Ayrıca tasarla –yap- işlet- devret ihale yöntemi ile yeni terminal binası ve mağaza, kafe-restoran, eğlence, otel ve ofis gibi fonksiyonları içeren karma kullanımlı bir merkez gerçekleştirilecek. Terminal alanı imar planının da öngördüğü gibi bir transfer istasyonu olarak çalışacak ve zemin katta ve bodrum katta, hem büyük hem de küçük otobüsler için yaklaşık 75 platform içerecektir. Tasarla- yap-işlet-devret yöntemi ile yapılacak ihalede, tekliflerin hem mimari tasarım yeterliliği hem de mali ve ekonomik yeterliliği şartnamede yer alacak bir puantaj sistemi ile değerlendirilecektir.Tasarımı değerlendirecek teknik ekibin oluşumu, ihale tüzüğüne uygun olarak mimari proje yarışmalarında jüri oluşu için kullanılan yönteme uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda mimari proje yarışması ile ihale süreci birleştirilmiş olacak. Tasarım önerisi, yatırımcısı ile birlikte gelmiş olacak.”Hoşkara, tiyatro binasının yakın çevresi ve önünde yer alan kültür-sanat meydanının ise DAÜ Kent-AG tarafından tiyatro binası tasarım ekibinin danışmanlığı ile tasarlandığı ve ihaleyi kazanacak yatırımcı tarafından uygulanıp LTB’nin kullanımına devredileceğini ifade etti.