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Harmancı: “İyi Ki’lerimiz için İyi Ki Varsın Lefkoşa, İyi Ki Varsın Kıbrıs”

23 Ekim 2022 Pazar 18:12
Harmancı: “İyi Ki’lerimiz için İyi Ki Varsın Lefkoşa, İyi Ki Varsın Kıbrıs”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin organize ettiği 10. Lefkoşa Maratonu binlerce yurttaşın katılımı ile bir kez daha katılım rekoru kırdı. 
Armani Exchage ana sponsorluğunda ve KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen maratonda başkent Lefkoşa’nın sokakları coşkulu kitlelerin geçişi ile renklendi.
LTB önünde yer alan etkinliğe ev sahibi LTB’nin Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, milletvekilleri, ABD Lefkoşa Büyükelçisi, belediye başkanları, bürokratlar, sivil toplum örgütlerinden temsilciler, spor camiası ve yurttaşlar katıldı.
“Lefkoşa Sevginin de Vefanın da Başkentidir. İyi Ki Hep Beraberiz.”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Maratonu’nda bir kez daha çok büyük bir beraberlik gösterildiğini söyledi. Başkan Harmancı sözlerini şöyle devam etti:
“Lefkoşa’nın sevginin de, vefanın da başkentidir. Tecrübeleriyle yolumuzu, bir küçük tebessümleriyle şehri aydınlatan büyüklerimiz yani İYİ Kİ’lerimiz için bir aradayız. İyi ki’lerimiz için İyi Ki varsın Lefkoşa, İyi Ki varsın Kıbrıs’. 
Yaklaşık 1 saatlik sürede tamamlanan halk koşusunda hem başkent Lefkoşa hem de ülkenin dört bir yanından gelen yurttaşlar güneşli bir pazar gününde şehrin keyfini yürüyerek ve koşarak yaşadılar.

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