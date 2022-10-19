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Harmancı: “İyi ki yeniden beraberiz ve iyi ki varsınız”

19 Ekim 2022 Çarşamba 09:44
Harmancı: “İyi ki yeniden beraberiz ve iyi ki varsınız”

Lefkoşa Türk Belediyesi Yaşlılara Hizmet Birimi üyeleri pandemi sürecinin ardından yeniden bir araya geliyor. Kıbrıs Türk Emekliler Derneği lokalinde yer alan öğle yemekli buluşmalarda üyeler uzun sürenin ardından hasret giderirken hem sosyalleşiyor hem de eğleniyorlar. 

“İyi Ki’lerimizin Her Zaman Yanındayız”
Etkinliklere katılan LTB Başkanı Mehmet Harmancı “Tam iki buçuk yıl dünyanın savaştığı gibi bu şehir de savaştı pandemiyle. Ve nihayet zorlu bir pandemi sürecinin ardından yeniden bir aradayız. Bu süreçte ekibimiz her daim yanınızda olmak için sorumluluk ve özveri ile çalıştı. Lefkoşa Türk Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmak en büyük sorumluluğumuz.” dedi. 

“Lefkoşa Vefanın da Başkentidir”
Başkan Harmancı sözlerine şöyle devam etti. “Lefkoşa vefanın da başkentidir. 23 Ekim’deki maratonumuzda geçmişin zor günlerinde şehre sahip çıkan, bu şehri bize emanet eden, tecrübeleriyle yolumuzu, bir küçük tebessümleriyle şehri aydınlatan siz büyüklerimiz için yani İYİ Kİ’lerimiz için koşuyoruz.
Yıllardır evlerinize getirdiğimiz ve ihtiyaçlarınıza göre genişlettiğimiz hizmetlerimizi yeni Yaşam Merkezi ile bir çatı altında topluyoruz. Merkezimizde sağlık ve bakım hizmetlerinden faydalanırken spor, sanat, üretim ve eğitim faaliyetlerine katılarak keyifli ve huzurlu zaman geçirebileceksiniz. İyi ki varsınız.”

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