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Harmancı, İmamoğlu ile görüştü

LTB-İBB ilişkileri kurumsal çerçevede devam edecek

Harmancı, İmamoğlu ile görüştü

LTB-İBB ilişkileri kurumsal çerçevede devam edecek

17 Eylül 2019 Salı 11:30
Harmancı, İmamoğlu ile görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

LTB’den yapılan açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal temele dayalı kapsamlı işbirliği için ilk önemli adımların dün atıldığı ifade edildi.

İBB’nin uluslararası temaslarının yoğunlukla yapıldığı tarihi Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’nda gerçekleştirilen görüşmede Başkanlar Harmancı ve İmamoğlu’na belediyelerden yetkililer eşlik etti.

Görüşmede Başkan Harmancı, LTB’nin vizyonu, hedefleri konusunda ve uluslararası tanınmışlığı bulunan LTB’nin bu statüsü hakkında İBB Başkanı İmamoğlu’na bilgiler verdi.

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HARMANCI: “İKİ ŞEHRİN İŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMASI GELİŞİP KURUMSAL NOKTAYA TAŞINACAK”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı özellikle kültür, sanat ve spor alanlarında yapılabilecek iş birlikleri konusunda fikirlerini paylaşırken, bu konularda gerçekleştirilecek temasların yararlı sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile İstanbul Şehir Tiyatroları arasında var olan protokolün yenilenmesine önem verdiklerini de aktaran Başkan Harmancı, İBB Başkanı İmamoğlu’nu 20 Ekim’de yapılacak Lefkoşa Maratonu’na davet etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, İBB Başkanı İmamoğlu ise konuşmasında, bir dönem bulunduğu Kıbrıs’ın hassas takip alanına girdiğini ifade ederek, başkent Lefkoşa ile birlikte diğer şehirlere de kapılarının ardına kadar açık olduğunu; iki şehrin iş birlikleri konusunda heyetinin çalışma yapacağını ve eksikliklerin tamamlanmasını sağlayacağını belirtti.

Son Güncelleme: 17.09.2019 15:23
Anahtar Kelimeler:
Mehmet HarmancıEkrem Imamoğlu
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