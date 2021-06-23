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Harmancı, İmamoğlu ile çevrimiçi görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çevrimiçi görüşme gerçekleştirerek, iki şehir arasındaki kardeş ilişkileri ve ortak projeleri değerlendirdi.

23 Haziran 2021 Çarşamba 11:30
Harmancı, İmamoğlu ile çevrimiçi görüştü
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LTB’den yapılan açıklamada, iki kardeş şehir olan Lefkoşa ve İstanbul’un belediye başkanlarının, şehirlerinin ortak çalışmalarını değerlendirmek amacıyla online görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

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Açıklamada, “LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüşmesinde, kardeş şehir protokolünün imzalanmasının ardından iki kurum arasındaki iş birliği çalışmaları ile ortak projelere ilişkin gelinen aşamalar ayrıntılı şekilde değerlendirdi” denildi.

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Son Güncelleme: 23.06.2021 11:38
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