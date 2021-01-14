Harmancı: “Güney’den de, Türkiye’den de gelecek aşıya çok ihtiyacımız var”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya üzerinden Koronavirüs aşıları hakkında açıklama yaptı.

Harmancı, Türkiye’den gelen aşıların çok iyi bir haber olduğunu ifade ederek, “Umarım devamı da sağlanarak istenen doz miktarını elde edebilir ve sağlık çalışanlarımızdan başlayarak aşı planımızı hızlıca uygulamaya koyabiliriz” dedi.

Aşının, ekonomi çarklarının dönmesi adına en elzem ihtiyaç olduğunu da belirten Harmancı, aşının bulunmasının ve elde edilmesinin oldukça zor olduğunu bu kapsamda, Güney Kıbrıs’tan gelecek olan aşıya da Türkiye’den gelecek olan aşıya da büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.