Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
Küçük ve Denktaş’a özür borcumuz var…
Küçük ve Denktaş’a özür borcumuz...
Ankara: Ne haliniz varsa görün!
Ankara: Ne haliniz varsa görün!
Doktoru çok hastanesi yok, hastanesi var doktoru yok!
Doktoru çok hastanesi yok, hastanesi...
banner376

Harmancı: “Güney’den de, Türkiye’den de gelecek aşıya çok ihtiyacımız var”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, koronavirüs aşısı hakkında açıklama yaparak, Güney’den gelecek olan aşıya da Türkiye’den gelecek olan aşıya da büyük bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

14 Ocak 2021 Perşembe 14:13
Harmancı: “Güney’den de, Türkiye’den de gelecek aşıya çok ihtiyacımız var”
banner337
banner351

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya üzerinden Koronavirüs aşıları hakkında açıklama yaptı.

banner341
Harmancı, Türkiye’den gelen aşıların çok iyi bir haber olduğunu ifade ederek, “Umarım devamı da sağlanarak istenen doz miktarını elde edebilir ve sağlık çalışanlarımızdan başlayarak aşı planımızı hızlıca uygulamaya koyabiliriz” dedi.

Aşının, ekonomi çarklarının dönmesi adına en elzem ihtiyaç olduğunu da belirten Harmancı, aşının bulunmasının ve elde edilmesinin oldukça zor olduğunu bu kapsamda, Güney Kıbrıs’tan gelecek olan aşıya da Türkiye’den gelecek olan aşıya da büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Mehmet HarmancıKktc Aşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de bir çok bölgede yarın 7 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak
Girne’de bir çok bölgede yarın 7 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak
İskele Belediyesi Halk Plajı’nda mikrobiyolojik veya kimyasal bir kirliliğe rastlanmadı
İskele Belediyesi Halk Plajı’nda mikrobiyolojik veya kimyasal bir kirliliğe rastlanmadı
Girne Belediyesi ile Arkın Grup arasında işbirliği
Girne Belediyesi ile Arkın Grup arasında işbirliği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda pozitif vaka!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda pozitif vaka!
Cumhurbaşkanı Tatar yarın saat 15.00’te siyasi parti başkanlarıyla görüşecek
Cumhurbaşkanı Tatar yarın saat 15.00’te siyasi parti başkanlarıyla görüşecek
Kamu Hizmeti Komisyonu öğretmenlik sınavlarını Şubat ayında yapacak
Kamu Hizmeti Komisyonu öğretmenlik sınavlarını Şubat ayında yapacak
Özgürlük mücadelesi lideri 37. ölüm yıldönümünde anılacak
Özgürlük mücadelesi lideri 37. ölüm yıldönümünde anılacak
Pilli'den aşı müjdesi
Pilli'den aşı müjdesi
2021 Mali Yılı Bütçesi görüşülmeye devam ediyor
2021 Mali Yılı Bütçesi görüşülmeye devam ediyor
Kovid-19 salgınında son durum
Kovid-19 salgınında son durum

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim