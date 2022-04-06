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Harmancı, eylemcilere destek belirtti!
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Harmancı, eylemcilere destek belirtti!

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Belediyeler Reformu kapsamında kapatılarak birleştirilmesi gündeme gelen bu nedenle Cumhuriyet Meclisi önünde araçlı eylem başlatan belediye çalışanlarını ziyaret etti.

06 Nisan 2022 Çarşamba 13:48
Harmancı, eylemcilere destek belirtti!

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Belediye başkanları ve emekçileriyle görüşen Mehmet Harmancı, kapatılmak istemeyen belediyelere destek belirtti.

Harmancı konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Coğrafik yerel yönetim reformlarıyla ilgili dünyadaki iyi uygulama örneklerinin tersine maalesef çok ciddi bir oldu bitti ile karşı karşıyayız. İnsanların hayatlarını yarın nasıl etkileyeceğini bilemediği bir ortam yarattılar. Bu belirsizlik ortamı da hepimizi idari boşluk ve kaosa sürüklüyorHiçbir reform şeffaflık ve demokratik katılımcılık olmadan uygulanamaz. “Ben Yaparım Olur” inatlarına devam ederlerse Belediyelerin de Emekçinin de, Halkın da cevabı gecikmez.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Harmancı
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