Harmancı, Erdoğan'ın müjdelerini değerlendirdi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın külliye ve yeni meclis binası müjdelerini değerlendirdi.

Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkanlık sisteminin altyapısının hazırlığının yapıldığı yönünde görüş bildirdi.

"Türkiye’de biliyorsunuz; yolcu garantili köprü ve otobanlar oldukça geçerli bir yatırım modeli, bizde de herhalde özlenen ve beklenen yandaş milletvekili garantili bir parlemento ve saray yatırımı…" ifadelerini kullanan Harmancı, "Kıbrıslı Türkler için hep en güzelini isteyenlerdeniz elbette her damlası alın teri ile yapılmış teslimiyet değil temsiliyet binalarımızın olması bizi gururlandırır ama en çok istediğimiz şey arafta kalmış bir toplum için gelecek belirsizliğinin bir çözümle bir an önce ortadan kaldırılması olur" dedi.

Harmancı'nın paylaşımı şöyle:

"Alın teri ile kazanç ne güzeldir alın teri ile kazanılıp yapılan küçük bir kulübe insana villa, küçük bir araba en lüks araçtan evla gelir. 1974’ün üzerinden 47 yıl KKTC’nin kuruluşunun üzerinden 38 yıl geçti, 38 yılda birilerinden miras binalarımızda nice parlementerlerimiz nice tartışmalar yaşandı.

Son 48 saatte bildik eski yeni tezler ortaya kondu. Külliye, saray ve bahçe üslubu maalesef yine üstten bakan ve aslında burasının bir varlık olmadığının tezahürüydü...

Ama esas olan yeni bina kompleksi ile 'başkanlık sistemi altyapısının hazırlığı' bana göre...

Tabii işin kötü tarafı garantili sistem! Son seçimde zorla yandaşlatırılmış bir çok kesime yakınen tanıklık etmiştik.

Türkiye’de biliyorsunuz; yolcu garantili köprü ve otobanlar oldukça geçerli bir yatırım modeli, bizde de herhalde özlenen ve beklenen yandaş milletvekili garantili bir parlemento ve saray yatırımı…

Kıbrıslı Türkler için hep en güzelini isteyenlerdeniz elbette her damlası alın teri ile yapılmış teslimiyet değil temsiliyet binalarımızın olması bizi gururlandırır ama en çok istediğimiz şey arafta kalmış bir toplum için gelecek belirsizliğinin bir çözümle bir an önce ortadan kaldırılması olur."