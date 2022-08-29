Harmancı'dan 'adaylık' açıklaması...

LTB Başkanı Mehmet Harmancı yerel seçim adaylığı konusunda sosyal medyada açıklama yaptı.

Harmancı'nın haylaşımı şöyle:

Değerli arkadaşlar kimsenin aday olduğu ya da aday gösterdiği için eleştirmesine gerek yoktur. Partiler uzlaşsaydı genel üzerinde elbette güzel olurdu ama herkesin kararına tümümüz saygı göstermeliyiz. Sonuçta en büyük yargıç halktır, halk karar verir bizler de o karara saygı duyarız.

Seçime daha 3 ay var, biz kavga ederken de atı alan Üsküdar’a yol alıyor.

Ben, beni destekleyen ve seven herkesten rica ediyorum, kavgayı değil sevgiyi büyütelim.