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Flaş Haber
Harmancı'dan açıklama
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Harmancı'dan açıklama

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, dün 6 belediye çalışanının pozitif çıkmasının ardından söz konusu kişilerden 5’inin bugünkü test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

30 Ocak 2021 Cumartesi 12:33
Harmancı'dan açıklama
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından dün açıklanan pozitif vakalar ile ilgili bir açıklama yaptı.

Dün akşam açıklanan 6 pozitif vakadan 5 kişinin bugün yapılan PCR test sonuçlarının negatif olduğunu duyuran Harmancı, sonuç olarak 845 test yapıldığını ve 1 kişinin pozitif olduğunu açıkladı.

Harmancı, dünden bu yana kendisiyle iletişim kurarak iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

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Harmancı’nın paylaşımı şu şekilde:

“Herkese günaydın, güne güzel bir haber ile başlıyoruz.

Dün akşam hastanede doğrulama testi yapılan 5 arkadaşımızın sonuçları negatif olarak doğrulanmıştır.

Sonuç olarak yaklaşık  845 test sonucunda 1 pozitif arkadaşımız olmuştur. Arkadaşımızın sağlık durumu iyi olup kendisi ve temaslıları karantina otelinde kalmaktadır.

Bir kez daha dünden beri mesaj atan, arayan, iyi dileklerini ve dayanışmasını samimiyetle ileten herkese teşekkür ediyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet HarmancıLtb Pozitif Vaka
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