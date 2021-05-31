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Harmancı çocuklarla online söyleşide buluştu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Dünya Çocuk Günü kapsamında 12 farklı okuldan çocuklar ile online söyleşide buluştu.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:00
Harmancı çocuklarla online söyleşide buluştu
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LTB’den yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pandemi süreci nedeniyle online olarak gerçekleşen buluşmada çocuklarla sohbet eden Başkan Harmancı, çocukların fikir ve beklentilerini dinledi. 
Çocuklar, söyleşi boyunca, Lefkoşa’da daha fazla park ve  oyun alanı olması yönündeki taleplerini Başkan Harmancı’ya ileterek, teşekkür etti. 
Başkan Harmancı ise Çocuk Meclisi kurulması yönünde çalışma içinde olduklarını belirterek, LTB’nin sevimli dostlar ile ilgili çalışmalarına katılmak isteyen çocukları ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. Gezi treni ile ilgili çocuklara yönelik bir gezi planladıklarını söyleyen Harmancı,  çocuklara yönelik projeler organize etmeye devam edeceklerini belirtti. 
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncusu Asu Demircioğlu’nun moderatörlüğündeki buluşmada, Demircioğlu çocuklar ile eğlenceli oyunlar oynadı. 

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Online buluşmanın tamamı yarın (1 Haziran Salı) saat 14.30’da LTB Facebook sayfası ve Youtube kanalında yayımlanacak. 
Online buluşmaya; Şht Tuncer İlkokulu, Çağlayan İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Arabahmet İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Şht Yalçın İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Gelibolu İlkokulu, Şht Doğan Ahmet İlkokulu, Şht Ertuğrul İlkokulu,  Haspolat İlkokulu ile Dr Fazıl Küçük İlkokulu’ndan öğrenciler katıldı. 
 


 

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Son Güncelleme: 31.05.2021 13:13
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