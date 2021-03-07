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Harmancı: “Çiçek değil, eşitlik, sosyal güvence ve adalet”

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle açıklama yaparak, “Çiçek değil, eşitlik, sosyal güvence ve adalet” vurgusu yaptı.

07 Mart 2021 Pazar 11:20
Harmancı: “Çiçek değil, eşitlik, sosyal güvence ve adalet”
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Harmancı yaptığı yazılı açıklamada, “Son bir yıldır yaşamakta olduğumuz pandemi süreci, ekonomik kriz ve büyüyen sosyo-ekonomik adaletsizlik kadın ve çocukları orantısız olarak etkilemekte, geleneksel olarak var olan eşitsizliği daha da derinleştirmektedir” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunda kadın-erkek eşitliğinin önünde hem kültürel hem yapısal engellerin bugün hala mevcut olduğunu belirten Harmancı, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddetin hem toplumsal hem de politik olduğunu ve çözümlerin de ancak kapsamlı kamu politikalarıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Konu ile ilgili önerilerini ve LTB’nin yaptığı çalışmaları 3 başlık altında açıklayan Harmancı, başlıkları, Sosyal Güvenlik Sistemi, Barınma ve Çocuk ve Yaşlı Bakım olarak sıraladı. Harmancı, Sosyal Güvenlik Sistemi başlığı hakkında şu önerilerde bulundu:

“-Hak odaklı, toplumsal cinsiyete duyarlı ve kapsayıcı bir sosyal güvenlik sistemi yaratılması şarttır.

-Ev içi emek dahil olmak üzere, kayıt dışı ekonomide faaliyet gösteren bireylerin sosyal sigorta ve emeklilik sistemine erişiminin sağlanması ve kolaylaştırılması gerekmektedir.

-Hepimizin karşılaşabileceği bireysel kriz dönemlerinde verilen sosyal “yardım” maaşlarının sadaka değil, bir hak olarak görülmesi; gelir düzeyi dikkate alınarak, sigortalı bir işe girer girmez bu yardımların kesilmesi yerine, barınma ve çocuk bakımı gibi ihtiyaçları karşılayacak bir katkıya dönüştürülmesi gerekmektedir.”

Harmancı Barınma başlığı üzerinde ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“-Pandemi sürecinde hem aile içi şiddetin hem de evsizliğin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyüdüğünü gözlemliyoruz.

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-LTB Kadın Sığınma Evi ülke genelinde aile içi şiddetle mücadele eden kadın ve çocuklara hem güvenli barınma hem de yeni bir hayat kurabilmeleri için ihtiyaç duydukları adli yardım, psikolojik destek, iş bulma gibi destekleri sunuyor. Ancak sığınma evi temel misyonunun da dışında kalan evsizlik vakalarının tümüne cevap veremiyor.

-Ağustos 2020’de yaptığımız bir değerlendirmeye göre, COVID-19 sonrası LTB Kadın Sığınma Evi’ne gelen evsizlik başvurularında 3 kat artış olmuştur.

-Bir asgari ücretle geçinmek zorunda olan bir ailenin bugün ülkemizdeki emlak sektörünün sunduğu şartlarda insani koşullarda bir barınma imkanına erişimi ve bunu sürdürmesi mümkün değildir.

-Bugün ülkemizde mevcut olan politik yapı, belediyelerin önüne şehir planlama ve barınma politikaları da dahil olmak üzere önemli rol oynaması gereken birçok alanda ciddi yetki ve kaynak engelleri koymaktadır. Bu durumda ihtiyaçlı bireylerin belirli süreler için barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayacak bir sosyal konut politikasının ve destek mekanizmasının devlet düzeyinde geliştirilmesi elzemdir.”

Çocuk ve Yaşlı Bakımı konusunda ise LTB Başkanı Harmancı, şunları kaydetti:

“Toplumumuzda hakim olan geleneksel toplumsal cinsiyet rol ve beklentileri çocuk ve yaşlı bakımı sorumluluğunu kadınların üzerine yüklerken, bu alanda sunulan kamu hizmetlerinin yetersizliği de kadınları orantısız olarak etkilemektedir. Pandemiden dolayı yaşadığımız kapanma dönemlerinde bu yük daha da artmıştır.

LTB olarak El Ele Çocuk Merkezi, Paylaşım Mutfağı, Engellemeyen Lefkoşa ve Yaşlılar Birimi çalışmalarıyla bu alandaki ihtiyaçlara elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ancak eğitim, sosyal güvenlik, ekonomi, sağlık gibi tüm alanlarda devlet politikalarının bu eşitsizlikler de dikkate alınarak, toplumsal cinsiyete dayalı eşitlik ve adaleti sağlayacak şekilde oluşturulması şarttır.”

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Son Güncelleme: 07.03.2021 13:04
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