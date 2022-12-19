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Harmancı: “Bu şehir kararlı. 25 Aralık’ta şüphesiz yine Lefkoşa kazanacak”

19 Aralık 2022 Pazartesi 16:18
Harmancı: “Bu şehir kararlı. 25 Aralık’ta şüphesiz yine Lefkoşa kazanacak”

LTB Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı ile meclis üyesi adaylarından oluşan Lefkoşa Ekibi okul ziyaretlerine bugün de devam ederek Yeniyüzyıl Anaokulu, Levent İlkokulu ve Ortaokullarını ziyaret etti.

Harmancı eğitimcilerle sohbetinde, LTB’yi Lefkoşalılarla birlikte ayağa kaldırdıklarını, Lefkoşalılar’ın inancı, desteği ve ortaya koyduğu dayanışma ruhunun da verdiği güçle, iki dönemden beridir Lefkoşa’nın yapmış olduğu projeler, hizmetler ve hem örnek hem de öncü çalışmalarla yoluna devam ettiğini söyledi.

LTB El Ele Kreşi ve Lefkoşa Çocuk Merkezi

Harmancı, Lefkoşa’da var olan kreşlerin artık yetersiz kaldığına işaret ederek uzun süreden beridir ekonomik krizin devam ettiğini ve bundan da en çok dar gelirli ailelerin etkilendiğini söyledi. Bu durum nedeniyle kreşe gidemeden ilkokula başlayan çocuklar olduğunu da ifade ederek, “Yerel yönetimler kreşten kaçınırken LTB olarak ‘eğitim ayrımsız tüm çocukların en temel hakkı’ prensibiyle El Ele Kreşi’ni ve ardından da Lefkoşa Çocuk Merkezi’ni hizmete açtık. Yüze yakın çocuk burada ücretsiz bir şekilde etüde gidiyor. Çok da mutlular çünkü burada müzik, bilim, matematik, kodlama eğitimi alıyorlar.” dedi.

Harmancı, yaklaşık 9 milyon TL yatırım ile 4.700 metrelik drenaj sistemi çalışması yaptıklarını da dile getirerek, Sanayi bölgesinde “Doktoroğlu” olarak bilinen bölge, Başbakanlık kavşağı, Girne Kapısı ve caddesi ile Okullar yolu dahil pek çok noktada yapılan çalışmalar sayesinde sorunların kalıcı şekilde çözüldüğünü kaydetti.

“Bu şehre verdiğimiz ortak emek bizi birleştiriyor. Biz ortak emek verdiğimiz bu şehrin çok büyük bir ailesiyiz.


Görev süresi içerisinde döviz krizi, pandemi ve en son da yüksek enflasyonun yaşandığına işaret eden Harmancı, “sadece son dört yıllık özete bile baktığımızda bu kadar ağır ekonomik krizler, döviz kirizleri, pandemiye rağmen ayakta kalıp çok ciddi şekilde iş üretmeyi başardık. İyi çalıştık, iyi emek verdik. Bu şehre verdiğimiz ortak emek bizi birleştiriyor. Biz ortak emek verdiğimiz bu şehrin çok büyük bir ailesiyiz.” dedi.

Mehmet Harmancı, başkent Lefkoşa’nın 2022-2026 vizyonunu hazırladıklarını vurguladı ve “Çağdaş bir üst yapı için güçlü bir altyapıya ihtiyacımız olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle de güçlü bir Lefkoşa için temelleri sağlam attık; geçmişten gelen birçok altyapı sorununu kalıcı şekilde çözdük” dedi.

Harmancı, “Surlariçi bölgesinde bir yandan tarihi ve kültürel değerlerimizi korurken, bir yandan da yatırımları ve ekonomik hareketliliği teşvik etmek için çalıştık. Bandabuliya Sahnesi ile başlattığımız canlanma Zahra Sokak ve Uray Sokak gibi yerlere taşınırken gençlerimiz için hem ekonomik faaliyet alanı, hem de her kesime hitap edebilecek şekilde cıvıl cıvıl sosyal hayatın merkezi haline geldi” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Lefkoşalılar gibi okullar ve öğretmenler camiasının görev süresi boyunca ciddi bir dayanışma sergilediklerinin alltını da çizen Harmancı, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Eğer bu dayanışma olmasaydı bu zor dönemler aşılamazdı. Lefkoşalıların belediyesi ile barıştığını, her koştuğumuz maratonda yine hep beraber görüyoruz. Çünkü beraber Lefkoşa olmayı başardık ve 25 Aralık’ta da Lefkoşa’da şüphesiz bu beraberlik kazanacak.”

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