Harmancı: Bir kez daha açık çağrı yapıyorum

Geçtiğimiz aylarda kalkınma bankası Genel Müdürü bir röportajında yaklaşık yüzde 50 kullandırılan kredinin geri ödenmediğine dikkat çekmişti. Dünyada ve Türkiye'de farklı yatırım bankaları yerel yönetimlere kredi kullandırıp gerçekleşmesi zor projeleri uzun vadeli uygun faiz şartlarında yurttaşların refahı için kullandırmayı başarıyor ve projelerin gerçekleşmesini mümkün kılıyor. Örneğin Avrupa yatırım bankası, Türkiye'de iller bankası gibi. Yaklaşık 3 yıldır her platform ve hükümet döneminde bu konuyu dile getirmeme rağmen maalesef yerel yönetimler için bu kaynak kullandırılması ve gereken tüzüklerin değiştirilmesi sağlanamamıştır. Üstelik geri ödeme garantili devlet katkısından kesinti yoluyla. Bir kez daha açık çağrı yapıyorum ve talebimizi dile getiriyorum, ulufe değil, geri ödeme garantisi ile uygun gönülecek, artı değer yaratacak doğru yatrımlarımlarımız için bu kaynaklar halkın refahı için yerel yönetimlere açılsın, geri ödemeyenler kadar değerimiz de mi yok...