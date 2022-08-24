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Harmancı, belediyelerde örgütlü sendikaların Meclis önünde yaptığı eylemde konuştu

24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:15
Harmancı, belediyelerde örgütlü sendikaların Meclis önünde yaptığı eylemde konuştu

Harmancı: “Çalışanın, insanların geleceği bu kadar basit ve ucuz olmamalı”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın yeniden komiteye çekilip tekrardan düzenlenmesini talep etmek amacıyla” belediyelerde örgütlü sendikaların Meclis önünde yapmakta olduğu eyleme katılarak, yapılanları eleştirdi.

Harmancı, yasa tasarısına ilişkin, söz hakkına sahip yurttaşların göz ardı edildiğine işaret ederek, “Herhangi bir toplantı yapıldı mı? Birleştirilecek belediyelerdeki insanların görüşü alındı mı? Seçilmiş belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin sözleri dikkate alındı mı? Hayır. Bu bölgede yaşayan yurttaşın sözü dinlendi mi? Hayır. Emir geldi, biz uygularız diyorlar. Yazık” dedi.

Bu şekilde geçirilmeye çalışılan yasalarla yarınların değiştirildiğini ve kimsenin yarının ne olacağını bilmediğini söyleyen Harmancı, “Çalışanın ve insanların geleceği, bu kadar basit, bu kadar ucuz olmamalı. İnsanların demokrasiyi kullanım biçimi bu olmamalı. Bu ülke bu kadarını hak etmiyor. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Reforma ihtiyaç olduğunun herkes tarafından bilindiğini ancak sorunun reformun nasıl olması gerektiği olduğunu belirten Harmancı, şu anda yapılmaya çalışanı, “farklı toprak türlerine sahip olan nar ve marul bahçelerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan bahçede gül yetiştirmeye çalışmaya” benzetti.

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Son Güncelleme: 24.08.2022 12:06
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