Harmancı: “Basın özgürlüğü, demokrasi değerlerinin temelini oluşturur”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, basın özgürlüğünün, demokrasi değerlerinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Harmancı, “Demokratik bir yaşam için düşünce özgürlüğü ve çok sesliliği gözümüz gibi korurken aynı zamanda değişen ve gelişen dünya koşulları ile yeni normallere göre de gelişimini sağlamak gerekiyor” dedi.

Seçim Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Harmancı ve LTB Meclis Üyesi adaylarından oluşan ekibi, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ni (KTGB) ziyaret etti.

Harmancı ziyarette yaptığı konuşmada, Gazeteciler Birliği’ni tebrik ederek, birliğin, özellikle gazetecilerin mesleğini ve demokratik düşünce dünyasını etkileyebilecek çok önemli bir yasa tasarısına karşı önemli bir duruş sergilediğini belirtti.

Farklı düşüncelerden insanların ortak paydada buluşup doğru bir ses verdiğini ifade eden Harmancı, “Bu da birliğin katılımcı ve demokratik yapısında büyük rol oynamaktadır” dedi.

Gazetecilerin, halkın haber alma ve bilgilendirilmesinde büyük emek ve özveri ile çalıştıklarının bilincinde olduklarını belirten Harmancı, “Demokratik bir yaşam için düşünce özgürlüğü ve çok sesliliği gözümüz gibi korurken aynı zamanda değişen ve gelişen dünya koşulları ile yeni normallere göre de gelişimini sağlamak gerekiyor” diye konuştu.

Basın özgürlüğünün, demokratik hak ve özgürlüklerle bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Harmancı, şu ifadeleri kullandı:

“Bir ülkede basın özgürlüğünün gerçek anlamda yaşam bulması, o ülkenin demokrasi değerlerinin temelini oluşturur. Ülkemizde basın özgürlüğüne yönelik mesnetsiz saldırı ve eleştiriler geçmişten gelirken, bugün de hâlâ devam etmektedir.

Bir yandan özgürlüklerin, çağın gerekliliklerine uygun şekilde geliştirilmesi gerekirken, basının ekonomik ve mesleki sorunlarının da çözüme kavuşturulması gerekliliği ve gerçeğini görmek gerekmektedir.”

Harmancı Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin ardından Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’ni de ziyaret etti.