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Harmancı, Avrupa Konseyi’nin yerel yönetimlere ilişkin yol haritasını paylaştı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Avrupa Konseyi’nin yerel yönetimlere ilişkin özellikle toprak değişikliklerini içeren reformlarla ilgili yol haritasını paylaştı.

06 Nisan 2022 Çarşamba 08:59
Harmancı, Avrupa Konseyi’nin yerel yönetimlere ilişkin yol haritasını paylaştı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Avrupa Konseyi’nin yerel yönetimlere ilişkin özellikle toprak değişikliklerini içeren reformlarla ilgili yol haritasını paylaştı.

Harmancı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yerel yönetimlere ilişkin uygulanacak olan kapsamlı değişiklikler dünyanın her yerinde sancılıdır” dedi.

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Harmancı, “Bu yüzden görev, yetki, demokrasi ve bütçe paralelinde çalışılır, alternatif modeller denenmeye gayret edilirkin bölge insanlarının görüşleri de dikkate alınır, teşvikler sağlanır” ifadelerini kullandı.

LTB Başkanı Harmancı, Avrupa Konseyi’nin tablosuna işaret ederek, “Süreç oralarda nasıl ilerletiliyor biz de nasıl görelim...” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Harmancı
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