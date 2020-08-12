banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1125
ALTIN
453.840
DOLAR
7.3040
STERLİN
9.5636
EURO
8.6362
Torpil ve partizanlık out; söz vermek in!
Torpil ve partizanlık out; söz...
Açılanlar ve açılmamak üzere kapananlar
Açılanlar ve açılmamak üzere kapananlar
Meclis-i siesta, peki ya Akdeniz?
Meclis-i siesta, peki ya Akdeniz?
Bari polisi madara etmeseydiniz!
Bari polisi madara etmeseydiniz!
banner355

Harmancı: “Arasta esnafının elektrik ve kira gideri için hükümet adım atmalı”

12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:03
Harmancı: “Arasta esnafının elektrik ve kira gideri için hükümet adım atmalı”
banner337
banner351

HARMANCI: “ARASTA ESNAFININ ELEKTRİK VE KİRA GİDERİ İÇİN HÜKÜMET ADIM ATMALI”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Arasta esnafı ile bir araya gelerek, pandemi nedeniyle oluşan durumu ve esnafın beklentilerini dinledi.

Esnaf adına Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber’in de yer aldığı toplantıda Harmancı’ya belediye yetkilileri eşlik etti.

banner341
LTB’den verilen bilgiye göre, toplantıda ilk sözü alan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 7 Mart’tan beridir Arasta esnafının ciddi sıkıntılar yaşadığının farkında olduklarını, Lokmacı Kapısı’nın kapanması kadar Ercan Havaalanı’ndan charter seferlerinin durmasının da bölgedeki canlılığı olumsuz etkilediğini belirtti.

Lokmacı Kapısı konusunda Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Yorgacis ile görüşme gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Harmancı, bu konunun merkezi hükümetler ve liderler seviyesinde çözülebileceğine, sağlık kurullarının vereceği tavsiyelerin herkese ışık tutacağını söyledi.

Harmancı, elektrik ve kira gibi sıkıntıları çözülmeyen esnafın bir de artan döviz nedeniyle daha zorda kaldığını, bu konuda hükümetin adım atması gerektiğini belirtti

banner360
Son Güncelleme: 13.08.2020 09:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mdp: “anayasa Değişikliğine Olumlu Oy Vermek Büyük Bir Hizmet Olacak”
Mdp: “anayasa Değişikliğine Olumlu Oy Vermek Büyük Bir Hizmet Olacak”
Şehit Aileleri  ve Malul  gaziler  derneği Muratağa, Atlılar, Sandallar Ve Taşkent Şehitlerini Rahmetle Andı
Şehit Aileleri  ve Malul  gaziler  derneği Muratağa, Atlılar, Sandallar Ve Taşkent Şehitlerini Rahmetle Andı
KTTO, sosyal güvenlik primleri ile ilgili yeni düzenlemeyi olumlu karşıladı
KTTO, sosyal güvenlik primleri ile ilgili yeni düzenlemeyi olumlu karşıladı
Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri: “Lefke Kaza Mahkemesi'nin tamiratı tamamlansın”
Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri: “Lefke Kaza Mahkemesi'nin tamiratı tamamlansın”
Sosyal Sigortalar Dairesi’nde bugün uyarı grevi var
Sosyal Sigortalar Dairesi’nde bugün uyarı grevi var
TDP’yi mezardan kim çıkaracak?
TDP’yi mezardan kim çıkaracak?
Torpil ve partizanlık out; söz vermek in!
Torpil ve partizanlık out; söz vermek in!
Açılanlar ve açılmamak üzere kapananlar
Açılanlar ve açılmamak üzere kapananlar
Meclis-i siesta, peki ya Akdeniz?
Meclis-i siesta, peki ya Akdeniz?
Bari polisi madara etmeseydiniz!
Bari polisi madara etmeseydiniz!

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim