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Harmancı: “Arabahmet bölgesinde ortak akılla adımlar atılacak”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Arabahmet bölgesinde toplantı düzenleyerek hem bölgedeki yurttaşların görüş ve önerilerini dinledi hem kısa ve orta vadede hayata geçirmeyi hedeflediği projeleri yurttaşlara anlattı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 16:15
Harmancı: “Arabahmet bölgesinde ortak akılla adımlar atılacak”

LTB’den verilen bilgiye göre, Belediye, Arabahmet bölgesindeki trafik, ışıklandırma, kent güvenliği ve altyapıyla ilgili konularda katılımcı bir şekilde bütünlüklü çözümler üretilmesi adımları atma kararı aldı. 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Arabahmet Mahallesi Muhtarı Ali Sarı, Müdür Muavini Ferdiye Sav ve Belediyenin ilgili bölümlerinden yetkililerin de katılımıyla gerçekleşen Arabahmet buluşmasında Harmancı’nın kısa giriş konuşmasından sonra bölgeden yurttaşlar söz alarak görüşlerini ve önerilerini paylaştı, fikir alışverişi yapıldı. 

İmar planı kapsamında özellikle turizm bölgesi olduğu için eğlence fonksiyonu artan bölgedeki işletmelerde de artış görüldüğünü dile getiren Harmancı, bu gelişimle beraber yıllardır bölgede yaşayan yurttaşların da huzuru ve rahatlığının belediye için önemli olduğunu söyledi. Başkan Harmancı bölgede yapılacak tüm projelerde yurttaşların görüş ve önerileri de dahil edilerek, ortak akılla ilerleneceğini söyledi. 

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Salahi Şevket Sokak’ta Belediyeye ait binanın çocuk merkezi olacağını söyleyen Harmancı merkezin sosyal, eğitsel ve sanatsal alanlarda bölge çocuklarına hizmet vereceğini kaydetti.

Harmancı ayrıca, Tanzimat Sokak ve devamındaki Zahra Sokak’ta trafik yoğunluğuna ilişkin güvenli trafik akışının sağlanması, bölge insanlarının evlerinin önüne yapılan parkların önlenmesi gibi konularda bölgedeki yurttaşlardan gelen talepler de göz önünde bulundurularak adım atılacağını söyledi. Harmancı, bölgedeki gelişimle birlikte bir yandan işletmelerin faaliyetlerini devam ettirirken aynı zamanda bölge huzurunun ve güvenliğini kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti. 

Özellikle Zahra Sokak’ın sadece Lefkoşa değil ülkenin farklı şehirlerinden insanın uğrak noktası haline geldiğini, aynı zamanda da turistlerin de bu sokağa ve bölgeye yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Harmancı, bu bölge için atılacak adımlarda uzmanların görüşleri, Belediye ekibi ve bölge halkı ve işletmelerden temsilcilerin yer alacağı bir çalışma grubu oluşturulacağını söyledi.

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Son Güncelleme: 29.09.2021 16:44
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