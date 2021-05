Harmancı: "Annelerin sağlık ve huzuru için çalışıyoruz"

Başkan Harmancı, annelerin hayatın her anında evlatlarının yanı başında olduğunu, kendinden fedakarlık eden, koşulsuz sevgisi ile her türlü zorluğa karşı onları koruyan bir sevgi ve emek timsali olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk toplumunda anne kavramının paha biçilmez bir değere ve anlama sahip olduğunu, evlatlarını kaybeden ve yıllarca bu büyük kederle yaşamış annelerin acısını bildiğini ifade eden Başkan Harmancı, kendisi için her zaman bir çocuğun teşekkürü ve bir annenin hayır duasını almanın en büyük motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Annelik sadece evlat sahibi olmakla sınırlanamaz

Başkan Harmancı, “Anneler gününün bir kutlamadan çok bir hatırlama olduğuna inanan biriyim, hayatta olan annelerimizin ellerinden öperken, yaşamını yitiren annelerimize de rahmet diliyorum” dedi.

Anneliğin sadece evlat sahibi olmakla sınırlandırılamayacak bir kavram olduğunu, toplumumuzda anne şefkati göstererek birçok bireye kol kanat geren, onları yaşamın zorlu koşullarında yalnız bırakmayanlar olduğunun da altını çizen Başkan Harmancı, böyle özel insanların varlığının her geçen gün artmasının toplumumuz için bir şans olduğunu dile getirdi.



“Bu yıl 65 yaş üstü annelerimizin sağlık ve huzurunu sağlamanın en güzel anneler günü hediyesi olduğuna inandık”

LTB olarak pandemi koşulları içerisinde 65 yaş üstü bireylere her yıl gerçekleştirdikleri anneler günü ziyaretleri yapmamayı uygun gördüklerini, buradaki temel düşüncelerinin de sağlık olduğunu aktaran Başkan Harmancı, LTB Yaşlılar Birimi’nin özverili çalışmalarının, annelerin sağlık ve huzurunu sağlamalarının da en güzel anneler günü hediyesi olduğunu dile getirdi.

Belediye olarak hizmetlerinin merkezinde gördükleri anneler için LTB Yaşlılara Hizmet Birimi’ne üye annelere kan alım ve tahlilden muayeneye, ilaç alımlarından kuaförlüğe kadar birçok sağlık hizmetinde bulunduklarını ifade eden Başkan Harmancı, kendilerine verilen imkanlar çerçevesinde de COVID-19’a karşı aşılama adımları attıklarını ve 1.700'den fazla bireyi aşıladıklarını aktardı.

Başkan Harmancı, başkentte doğan her çocuk için ebeveynlerin ve bebeklerin ilk ihtiyaçları arasında yer alan battaniye, sırt bezi, zıbınlar ve bebek bezinden oluşan ile "Hoş geldin bebek" projesi ile de annelerin ve ailelerin yanında olduklarını söyledi.

Ülkede tek olan LTB Kadın Sığınma Evi’nde kalan annelerin ihtiyaçlarını karşılama ve huzurunu sağlama yanında, psikolojik destek yanında istihdam için hukuki desteklerde de bulunduklarını, ayrıca LTB Paylaşım Mutfağı hizmetlerinden de yararlandırdıklarını belirtti.