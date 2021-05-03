Harmancı, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı yayımladı

LTB Başkanı Harmancı mesajında, basın özgürlüğünün ülkelerin demokratik hak ve özgürlükleriyle bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bir ülkede basın özgürlüğünün kayıtsız şartsız yaşam bulmasının o ülkenin demokrasi değerlerinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Basın özgürlüğüne yönelik saldırı ve eleştirilere de değinen Harmancı, “Bu konudaki mücadeleyi de toplumsal bir temelde basın örgütleri ile sürdürmeyi başarabilmemiz gerekmektedir. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) yayınladığı yıllık dünya basın özgürlüğü endeksinde Kuzey Kıbrıs, 2020 yılından bir sıra gerileyerek 76. sırada bulunmaktadır. Bu sonuç da basın özgürlüğü konusunda atılması gereken adımlar olduğunun net göstergesidir” ifadelerini kullandı.

LTB Başkanı Harmancı mesajının devamında, “Bir yılı aşkın süredir yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde, gazetecilerin topluma bilgi aktarmasının önemini bir kez daha yaşayarak gördük. Pandemi süreci hayatlarımıza bir yandan yeni normaller katarken ve gazetecilik mesleği de bu yeni normallere uyum sağlamaya çalışırken, farklı meslek grupları gibi basın sektörü de bu süreçte ekonomik zorluklardan etkilenmiş, işten durdurmalar yaşanmıştır. Bir yandan özgürlüklerin, çağın gerekliliklerine uygun şekilde geliştirilmesi gerekirken, basının ekonomik ve mesleki sorunlarının da çözüme kavuşturulması gerekliliği ve gerçeğini görmek gerekmektedir.” dedi.





