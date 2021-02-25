Hareketsizlik ve teknolojik cihazların uzun süreli kullanımı ortopedik sorunları artırıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Uzm. Fzt. Beraat Alptuğ, “Hareketsizlik ve Teknolojik Cihaz Kullanımı” konusuna değindi.

Teknoloji çağında, birçok insan için ortalama bir iş gününün, uzun süre hareketsiz kalmayı içerdiğini belirten Alptuğ, günde 8-9 saatin bilgisayarın başında veya iş ortamında oturarak geçirildiğini ifade etti. Özellikle online eğitimlerin ve bilgisayar başında çalışmaların arttığı bu dönemde bu sürenin daha da artmakta olduğunu dile getiren Alptuğ, “Oturarak geçirilen süredeki duruşunuz sağlığımız için çok önemlidir ve kötü duruşun sağlığımızı ne kadar olumsuz etkilediğinin farkında değiliz” dedi.

Boyun fıtığı, baş ağrısı, omuz ve dirsekte tendon iltihaplanması kötü oturma duruşunun olumsuz etkileri arasında

Kötü oturma duruşunun olumsuz etkilerinden bahseden Alptuğ, bu etkiler arasında; baş ağrısı, boyunda kas ağrısı ve kasılmalar (gergin boyun sendromu), boyun fıtığı, el bileğinde sinir sıkışması (karpal tünel sendromu), el ve bilek çevresinde ağrı (tendinit), başparmak ve el bileğinde tendon iltihaplanması, omuz ve dirsekte tendon iltihaplanması, sırt ve kürek kemiği çevresindeki kas gruplarında ağrı (miyofasiyel ağrı sendromu), duruş problemleri (omurgada eğrilik ve kamburluk), hareket yetersizliğiyle ilişkili olarak kemik gelişiminin olumsuz etkilenmesi, sırt, boyun ve vücut ağrılarının bulunduğunu belirtti.

Hareketsizlik ve teknolojik cihazların uzun süreli kullanımının ortopedik sorunları artırdığını ifade eden Alptuğ, tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar nedeniyle çocuklarda boyun ve bel rahatsızlıkları başta olmak üzere çok sayıda rahatsızlığın ciddi biçimde artış gösterdiğini ve bu aletlerin, yoğun biçimde kullanımı nedeniyle gelişme çağındaki çocukların omurgalarında ciddi hasara yol açabileceğini dile getirdi.

Alptuğ açıklamasının devamında, “Zaman içinde bu rahatsızlıklar, omuriliğinizde ve vücudunuzda kalıcı bir değişikliklere ve kardiyovasküler problemlerin riskini arttırabilir. Evet, kötü oturma pozisyonu sadece geçici gerginlik veya rahatsızlığa değil, uzun süreli olumsuz etkilere de yol açar. Aynı zamanda hareketsiz yaşam tarzı, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet geliştirme riskini artırabilir. Bunlar ile birlikte, yeterince düzenli egzersiz yapılmadığında, kolon, meme ve rahim kanseri riski gibi depresyon ve anksiyete riski de artar” dedi.

“Oturma duruşu karmaşık değildir, ancak doğru oturma postürü önce doğru yönlendirmeyi, ardından onu sürdürmek için bilinçli çaba gerektirir” diyen Alptuğ, bilgisayar kullanırken oturma duruşu ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı;

Sırtınız düz olacak şekilde (kamburlaşmadan) oturun, omuzlarınızı geriye doğru çekin ve kalçanız koltuğun arkasına değecek şekilde yerleştirin.

Kulaklarınız omuzlarınızla hizalı olacak şekilde boynunuzu ve başınızı dik bir açıda tutun. Araştırmalara göre, başınızı sadece 15 derece öne eğmek, başınızın ağırlığı iki katına çıktıkça boynunuzdaki basıncı ikiye katlar.

Herhangi bir tarafa yaslanmaktan kaçının. Vücudunuzun ağırlığını dağıtmak için kalçanızı düz tutun.

Dizlerinizi 90 derecelik bir açıyla bükün ve kalçalarınızla aynı hizada veya biraz daha aşağıda tutun.

Uyluklarınızın alt kısmı ile koltuğun kenarı arasında 5-7 cm’lik küçük bir boşluk bırakın. Bu, uyluklarınızın alt tarafında oluşan basıncı azaltmaya yardımcı olur.

Her iki ayağınızı yerde düz tutun veya ulaşamıyorsanız ayaklarınızın altında destek yerleştirin.

Kan akışını kısıtlayan bacak bacak üstüne atarak oturmayın.

Bir seferde 30 dakikadan fazla oturmaktan kaçının.

Aralarınızda germe ve postür egzersizleri yapınız.

Alptuğ sonuç olarak, “Değişen dünya, teknolojinin ilerlemesi, pandeminin etkisi olarak sosyalleşmenin azalması ile evde geçirilen sürenin artması, erken yaşta teknolojik cihazların kullanımının artması azalan fiziksel aktivite bir çok ortopedik probleme zemin hazırlarken yaşam kalitesinin azalmasına neden oluyor” diyerek sözlerini tamamladı.