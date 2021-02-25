banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çaygür efsunlu muydu?
Çaygür efsunlu muydu?
Saner neyin altına imza atacak!
Saner neyin altına imza atacak!
Şimdi de öğrenci düşmanlığı mı?
Şimdi de öğrenci düşmanlığı mı?
Hayalperestler iş başında
Hayalperestler iş başında
banner376

Hareketsizlik ve teknolojik cihazların uzun süreli kullanımı ortopedik sorunları artırıyor

LAÜ Akademisyeni Alptuğ “Hareketsizlik ve Teknolojik Cihaz Kullanımı” konusunu ele aldı

25 Şubat 2021 Perşembe 15:06
Hareketsizlik ve teknolojik cihazların uzun süreli kullanımı ortopedik sorunları artırıyor
banner337
banner351

Lefke Avrupa  Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Uzm. Fzt. Beraat Alptuğ, “Hareketsizlik ve Teknolojik Cihaz Kullanımı” konusuna değindi.

banner341

   Teknoloji çağında, birçok insan için ortalama bir iş gününün, uzun süre hareketsiz kalmayı içerdiğini belirten Alptuğ, günde 8-9 saatin bilgisayarın başında veya iş ortamında oturarak geçirildiğini ifade etti. Özellikle online eğitimlerin ve bilgisayar başında çalışmaların arttığı bu dönemde bu sürenin daha da artmakta olduğunu dile getiren Alptuğ, “Oturarak geçirilen süredeki duruşunuz sağlığımız için çok önemlidir ve kötü duruşun sağlığımızı ne kadar olumsuz etkilediğinin farkında değiliz” dedi.

Boyun fıtığı, baş ağrısı, omuz ve dirsekte tendon iltihaplanması kötü oturma duruşunun olumsuz etkileri arasında

   Kötü oturma duruşunun olumsuz etkilerinden bahseden Alptuğ, bu etkiler arasında; baş ağrısı, boyunda kas ağrısı ve kasılmalar (gergin boyun sendromu), boyun fıtığı, el bileğinde sinir sıkışması (karpal tünel sendromu), el ve bilek çevresinde ağrı (tendinit), başparmak ve el bileğinde tendon iltihaplanması, omuz ve dirsekte tendon iltihaplanması, sırt ve kürek kemiği çevresindeki kas gruplarında ağrı (miyofasiyel ağrı sendromu), duruş problemleri (omurgada eğrilik ve kamburluk), hareket yetersizliğiyle ilişkili olarak kemik gelişiminin olumsuz etkilenmesi, sırt, boyun ve vücut ağrılarının bulunduğunu belirtti.

   Hareketsizlik ve teknolojik cihazların uzun süreli kullanımının ortopedik sorunları artırdığını ifade eden Alptuğ, tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar nedeniyle çocuklarda boyun ve bel rahatsızlıkları başta olmak üzere çok sayıda rahatsızlığın ciddi biçimde artış gösterdiğini ve bu aletlerin, yoğun biçimde kullanımı nedeniyle gelişme çağındaki çocukların omurgalarında ciddi hasara yol açabileceğini dile getirdi.

  Alptuğ açıklamasının devamında, “Zaman içinde bu rahatsızlıklar, omuriliğinizde ve vücudunuzda kalıcı bir değişikliklere ve kardiyovasküler problemlerin riskini arttırabilir. Evet, kötü oturma pozisyonu sadece geçici gerginlik veya rahatsızlığa değil, uzun süreli olumsuz etkilere de yol açar. Aynı zamanda hareketsiz yaşam tarzı, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet geliştirme riskini artırabilir. Bunlar ile birlikte, yeterince düzenli egzersiz yapılmadığında, kolon, meme ve rahim kanseri riski gibi depresyon ve anksiyete riski de artar” dedi.

  “Oturma duruşu karmaşık değildir, ancak doğru oturma postürü önce doğru yönlendirmeyi, ardından onu sürdürmek için bilinçli çaba gerektirir” diyen Alptuğ, bilgisayar kullanırken oturma duruşu ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı;

  • Sırtınız düz olacak şekilde (kamburlaşmadan) oturun, omuzlarınızı geriye doğru çekin ve kalçanız koltuğun arkasına değecek şekilde yerleştirin.
  • Kulaklarınız omuzlarınızla hizalı olacak şekilde boynunuzu ve başınızı dik bir açıda tutun. Araştırmalara göre, başınızı sadece 15 derece öne eğmek, başınızın ağırlığı iki katına çıktıkça boynunuzdaki basıncı ikiye katlar.
  • Herhangi bir tarafa yaslanmaktan kaçının. Vücudunuzun ağırlığını dağıtmak için kalçanızı düz tutun.
  • Dizlerinizi 90 derecelik bir açıyla bükün ve kalçalarınızla aynı hizada veya biraz daha aşağıda tutun.
  • Uyluklarınızın alt kısmı ile koltuğun kenarı arasında 5-7 cm’lik küçük bir boşluk bırakın. Bu, uyluklarınızın alt tarafında oluşan basıncı azaltmaya yardımcı olur.
  • Her iki ayağınızı yerde düz tutun veya ulaşamıyorsanız ayaklarınızın altında destek yerleştirin.
  • Kan akışını kısıtlayan bacak bacak üstüne atarak oturmayın.
  • Bir seferde 30 dakikadan fazla oturmaktan kaçının.
  • Aralarınızda germe ve postür egzersizleri yapınız.

   Alptuğ sonuç olarak, “Değişen dünya, teknolojinin ilerlemesi, pandeminin etkisi olarak sosyalleşmenin azalması ile evde geçirilen sürenin artması, erken yaşta teknolojik cihazların kullanımının artması azalan fiziksel aktivite bir çok ortopedik probleme zemin hazırlarken yaşam kalitesinin azalmasına neden oluyor” diyerek sözlerini tamamladı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulut İnşaat’ın sahibi Temel Bulut'a rekor ceza!
Bulut İnşaat’ın sahibi Temel Bulut'a rekor ceza!
Metropol Süpermarket açıklama yaptı
Metropol Süpermarket açıklama yaptı
Bengihan: “bankalarda ve kamu kuruluşlarındaki veznelerde görev yapanların aşılama programına dahil edilmeleri aciliyet taşımaktadır”
Bengihan: “bankalarda ve kamu kuruluşlarındaki veznelerde görev yapanların aşılama programına dahil edilmeleri aciliyet taşımaktadır”
Meclis Genel Kurulu devam ediyor
Meclis Genel Kurulu devam ediyor
Creditwest Bank, Milli Eğitim Bakanlığı'na 150 adet tablet bağışında bulundu
Creditwest Bank, Milli Eğitim Bakanlığı'na 150 adet tablet bağışında bulundu
Akpınar; “KKTC’de üniversitelerin ayakta durabilmesi için hükümetin gereken önlemleri en yakın zamanda alması gerekiyor”
Akpınar; “KKTC’de üniversitelerin ayakta durabilmesi için hükümetin gereken önlemleri en yakın zamanda alması gerekiyor”
Gönyeli’de bahçe atıklarının temizlenmesine başlandı
Gönyeli’de bahçe atıklarının temizlenmesine başlandı
Sanayiciler Dubai’deki Gulfood Gıda Fuarı’na katıldı
Sanayiciler Dubai’deki Gulfood Gıda Fuarı’na katıldı
Çavuşoğlu: “Tarımsal sanayinin gelişmesini destekliyoruz”
Çavuşoğlu: “Tarımsal sanayinin gelişmesini destekliyoruz”
Arıklı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı ziyaret etti
Arıklı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı ziyaret etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim