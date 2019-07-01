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Hani siz farklıydınız?

Hani siz farklıydınız?

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:41
Hani siz farklıydınız?

Hani siz farklıydınız?

İçişleri Bakanlık Müdürü Hüseyin Amcaoğlu’nun bu görevinden alınmak istenmesi tepkilere neden oldu.

Uzun süredir İçişleri Bakanlığı’nda bakanlık müdürü olan görev yapan başarılı bürokrat Hüseyin Amcaoğlu’nun Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından görevden alınacak ola bürokratlar listesine konulması sadece UBP’liler arasında değil kamuoyunun genelinde eleştiri odağı oldu.

Bakanlık görevi yaptığı sürece parti rozetine bakmadan her kesimden insanlara yardımcı olan özverili çalışmalarıyla dikkat çeken Hüseyin Amcaoğlu’nun bu görevinden alınacağını duyan yüzlerce kişi sosyal medyada Özersay ve Baybars’ı eleştiri yağmuruna tuttu.

Kudret Özersay’a HP’nin ilik kuruluş gününden itibaren ‘biz farklı olacağız’ şeklindeki söylemini hatırlatan vatandaşlar sırf başka partili diye başarılı bir bürokratın görevden alınmasının HP’nin de diğer partilerden hiçbir farklı olmayacağının altını çizdiler.

Bu arada İçişleri Bakanlığı’nda Kimlik Dairesi Müdürü olarak görev yapan ve başarılı icraatları ile bilinen Ecevit Aktaş’ın Bakan Baybars’ın tüm çalışanların önünde hakarete uğraması nedeniyle izne çıkmak istediği ve bakana ‘beni görevden alın’ dediği öğrenilirken Baybars’ın geri adım attığı öğrenildi.

KIBRIS MANŞET’e ulaşan vatandaşlar kamuda çok az sayıda özveri ile, parti rozetine bakmadan çalışan, icraatları ile vatandaşlar arasında beğeni kazanan bürokrat olduğunu, bunların sırf başka partili diye görevden alınmak istenmesinin doğru olmadığını söylediler.

Vatandaşlar Özersay’ı diğer partilerden farklı olmaya çağırdılar.

Son Güncelleme: 01.07.2019 12:51
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