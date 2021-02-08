Hangi ülkede kaç vaka var?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 106 milyon 691 bin 461, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 327 bin 369 ,iyileşen kişi sayısı ise 78 milyon 379 bin 930.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 27 milyon 611 bin 403.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 838 bin 843,

- Brezilya 9 milyon 524 bin 640,

- Rusya 3 milyon 967 bin 281,

- İngiltere 3 milyon 945 bin 680,

- Fransa 3 milyon 337 bin 48,

- İspanya 2 milyon 971 bin 914,

- İtalya 2 milyon 636 bin 738,

-Türkiye 2 milyon 531 bin 456,

-Almanya 2 milyon 291 bin 441,

-Yunanistan 163 bin 946,

-Güney Kıbrıs 31 bin 759,

-KKTC 2769.