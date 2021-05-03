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Hangi ülkede kaç vaka var?

KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son vaka sayıları..

03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:00
Hangi ülkede kaç vaka var?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 153 milyon 501 bin 842, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 milyon 216 bin 423 ,iyileşen kişi sayısı ise 130 milyon 836 bin 186.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 33 milyon 180 bin 441

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 19 milyon 925 bin 604,

- Brezilya 14 milyon 754 bin 910,

- Fransa 5 milyon 652 bin 247,

-Türkiye 4 milyon 875 bin 388,

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- Rusya 4 milyon 823 bin 255,

- İngiltere 4 milyon 420 bin 201,

- İtalya 4 milyon 44 bin 762,

- İspanya 3 milyon 524 bin 77,

-Almanya 3 milyon 425 bin 598,

-Yunanistan 346 bin 422,

-Güney Kıbrıs 66 bin 372,

-KKTC 6361.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19Vaka Sayısı
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