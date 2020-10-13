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Hanehalkı işgücü anketi “telefonda veri derleme” yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecek

İstatistik Kurumu, ülkede ve dünyada devam eden Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında kamu sağlığı ve çalışanlar açısından risk oluşturmamak amacıyla, 19 Ekim –1 Kasım tarihleri arasında uygulanacak Hanehalkı İşgücü Anketinin “telefonda veri derleme” yöntemi kullanılarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

13 Ekim 2020 Salı 13:07
Hanehalkı işgücü anketi “telefonda veri derleme” yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecek
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Kurum Müdürü Türel Özer Öksüzoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Hanehalkı İşgücü Anketinin, örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilen bir araştırma olduğunu, KKTC genelinde 4 bin 32 hanehalkı ile görüşüleceğini kaydetti.

Özksüzoğlu, Hanehalkı İşgücü Anketi ile nüfusun işgücü açısından durumunun belirlenmesi ile istihdamda olanlara ve işsizlere ilişkin ayrıntılı bilgilerin derlenmesinin amaçlandığını belirtti.

Kurum tarafından görevlendirilen anketörlerin, tamamen tesadüfi olarak örneğe seçilen hanelere telefonda ulaşarak, aldıkları cevaplar doğrultusunda anket formunu dolduracaklarını belirten Özksüzoğlu, anket kapsamındaki soruların büyük bir kısmının anketin referans dönemi olarak belirlenen ve 2020 yılının 42. haftasını kapsayan 12– 18 Ekim  tarihleri arasındaki işgücü durumuna yönelik olacağını ifade etti.

Bu araştırma için seçilen hanelerin ülkedeki tüm haneleri temsil etme özelliğine sahip olduğundan verilecek bilgilerin ülke genelinde onlarca hane halkını temsil edeceğini kaydeden Özksüzoğlu, bilgi verecek olan hane halkı bireylerinin gereken titizliği göstermeleri ve anketörlere yardımcı olmaları gerektiğini belirtti.

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Öksüzoğlu, anket uygulanacak hanelere, kurumda kayıtlı cep telefonları üzerinden bilgilendirme mesajı gönderileceğini ifade etti.

Öksüzoğlu, “Yaşanan bu zorlu sürecin ülkeye etkilerini daha iyi gözlemleyebilmek ve gerekli önlemlerin hassasiyetle alınabilmesini sağlamak için, istatistik üretim sürecinin aksatılmadan devam ettirilmesi gerekliliğini bir kez daha kamuoyunun bilgisine getirir, tüm vatandaşlarımıza istatistik üretimi süreçlerinde gösterecekleri iş birliği ve destek için teşekkür ederiz” dedi.                                                                                

                                                                       

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Son Güncelleme: 13.10.2020 13:56
Anahtar Kelimeler:
İstatistik KurumuTelefonda Veri DerlemeHanehalkı İşgücü Anketi
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