banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Döviz haftaya yükselişle başladı
Döviz haftaya yükselişle başladı
“Teslimat” İspanya’dan “En iyi kısa film” ödülüyle döndü
Gururlandık!
Firari Enver Bahçeciler tutuklandı
Enver Bahçeciler sonunda yakalandı
Okul, askerlik sonra da ver elini Güney Kıbrıs!
Okul, askerlik sonra da ver...
banner404

Hanehalkı Bütçe Anketi çalışması devam ediyor

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, Hanehalkı Bütçe Anketi çalışmasının devam etiğini kaydetti.

13 Aralık 2021 Pazartesi 17:15
Hanehalkı Bütçe Anketi çalışması devam ediyor

Hanehalkı Bütçe Anketi’nin, Avrupa Birliği'nin finansmanında  Dünya Bankası'nın da teknik desteği ve iş birliği içerisinde, 1 Temmuz 2021 tarihinde başladığını ve 30 Haziran 2022 tarihine kadar devam edeceğini dile getiren Öksüzoğlu, Hanehalkı Bütçe Anketi’nin örnekleme yöntemi ile gerçekleştirilen bir çalışma olduğunu belirtti.

banner341
Örneklemeye dayalı çalışmalarda belirli tekniklere göre seçilen hanelerin, tüm ülkeyi temsil etme özelliğine sahip olduğundan, bu ankete verilecek cevapların ülke genelinde onlarca kişiyi temsil edeceğini kaydeden Öksüzoğlu, görevli anketörlere verilecek eksiksiz ve doğru cevaplarla üretilecek verilerin, ülke ve halkı adına büyük önem arz edildiğini kaydetti.

“Öksüzoğlu; “Hanehalkı Bütçe Anketi’ne koyacağınız katkı sonucunda; enflasyon (hayat pahalılığı) oranının hesaplanması için gerekli temel bilgiler, asgari ücret tespit çalışmaları için gerekli veriler, uzun dönem ekonomik planların yapılması için gerekli veriler, milli gerin tüketim yolu ile hesaplanması için gerekli veriler, sosyal refah planlamasına yardımcı olacak veriler, tüketim mallarına ilişkin talep tahminleri için gerekli bilgiler, mutlak yoksulluk sınırının belirlenmesi, hane halkının yaşam seviyeleri, beslenme sorunları v.b diğer çeşitli sosyo-ekonomik analizler için gerekli veriler derlenebilecek” dedi.  

Görevli anketörlerin hafta sonları ve mesai dışında da verileri derlemekte olduğunu dile getiren Öksüzoğlu, “Gereken kolaylığın gösterileceğine olan tam inancımla, ankete katılım ve katkılarınız için teşekkür eder; çalışmalarla ilgili soru ve/veya şikayetlerinizi [email protected] e-mail adresine yada (90) (392) 601-3000  numaralı telefona bildirmenizi rica ederim.” ifadelerini kullandı.
 

banner360
Son Güncelleme: 13.12.2021 18:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Firari Sanık Bahçeciler'e kıyak mı ?
Firari Sanık Bahçeciler'e kıyak mı ?
Sigorta affından yararlananlar için son ödeme tarihi 20 Aralık
Sigorta affından yararlananlar için son ödeme tarihi 20 Aralık
TKP-YG, aday listesini açıkladı
TKP-YG, aday listesini açıkladı
DAÜ “Çocuk Dostu Koruma Ortamları: İstismar ve Çocuk Görüşme Odaları” konulu konferans düzenledi
DAÜ “Çocuk Dostu Koruma Ortamları: İstismar ve Çocuk Görüşme Odaları” konulu konferans düzenledi
Basın-Sen’den Yenidüzen’e kutlama mesajı
Basın-Sen’den Yenidüzen’e kutlama mesajı
30 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaşamını yitirdi
30 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı’nda ekonomi konulu toplantı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı’nda ekonomi konulu toplantı yapıldı
CTP, İnsan Hakları Evi’nde faaliyet gösteren dernekleri ziyaret etti
CTP, İnsan Hakları Evi’nde faaliyet gösteren dernekleri ziyaret etti
TDP Milletvekili adaylarını ve sıralarını belirledi
TDP Milletvekili adaylarını ve sıralarını belirledi
BES, Lapta Belediyesi’nde süresiz iş bırakma eylemi başlattı
BES, Lapta Belediyesi’nde süresiz iş bırakma eylemi başlattı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim