banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
28 milyon 490 bin 910 TL tutarında test kiti alınacak
TC'den test kiti alınacak
Aşı karşıtları artık kabak tadı verdi
Aşı karşıtları kabak tadı verdi
İlçelerin vekil sayıları açıklandı
İlçelerin vekil sayıları açıklandı
Erken genel seçim 23 Ocak Pazar günü yapılacak
Seçim yasakları bugün başlıyor
banner405

Hançerli: “MS hastalarının ilaç eksikliği devam ediyor... Sesimizi duyun artık”

24 Kasım 2021 Çarşamba 18:00
Hançerli: “MS hastalarının ilaç eksikliği devam ediyor... Sesimizi duyun artık”

“TEDAVİDEKİ AKSAMALAR MS HASTALARININ ATAK GEÇİRMESİNE VE ENGELLİLİK DURUMUNUN ARTMASINA NEDEN OLABİLİR”

“SESİMİZİ DUYUN ARTIK. SAĞLIĞIMIZLA OYNAMAYIN”

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz (MS) Derneği Başkanı Sibel Hançerli, MS hastalarının ilaç eksikliğinin devam ettiğini vurguladı ve yetkililerin ilaç eksikliği sorununa bir an önce çözüm üretmesini istedi.

banner341
“KAYNAK YOK SÖZLERİNİ DUYMAK DEĞİL İLAÇLARIMIZI İSTİYORUZ”

Hançerli yazılı açıklama yaparak, tedavideki aksamaların MS hastalarının atak geçirmesine ve engellilik durumunun artmasına neden olabileceğine dikkat çekti ve  “Sesimizi duyun artık. İlaçlarımızı zamanında almak istiyoruz. Sağlığımızla oynamayın. ‘Kaynak yok” sözlerini duymak değil, hakkımızı, ilaçlarımızı istiyoruz” dedi.

MS hastalarının uzun zamandır yaşadığı ilaç eksikliğinin dayanılmaz boyutlara geldiğinin altını çizen Hançerli “Temel ihtiyacımız ve hakkımız olan ilaca erişememek var olan sorunlarımızın tuzu biberi oldu. Zamanında alamadığımız ilaçlar sağlığımızın daha da bozulmasına neden olabilmektedir. Tedavideki aksamaların atak geçirmemize ve engellilik durumumuzun artmasına neden olabileceği bilimsel bir gerçektir. Yetkililer ilaç eksikliği sorununa bir an önce çözüm üretmeli ve bu ülkede COVİD-19 dışı hastalar olduğunu da hatırlamalıdır” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 24.11.2021 18:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Akademisyeni Muhtaroğulları “medya, kadına yönelik şiddeti kesinlikle körüklüyor”
GAÜ Akademisyeni Muhtaroğulları “medya, kadına yönelik şiddeti kesinlikle körüklüyor”
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, ‘Afrika Turizm Günü Nijerya 2021’ etkinliğine davetli olarak katılıyor
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, ‘Afrika Turizm Günü Nijerya 2021’ etkinliğine davetli olarak katılıyor
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
Cumhurbaşkanı Tatar İstanbul Ticaret Odası yetkililerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar İstanbul Ticaret Odası yetkililerini kabul etti
Tatar: “Daha güçlü bir yapının devamı için iş birliği ile yürütülen çalışmalar önemli”
Tatar: “Daha güçlü bir yapının devamı için iş birliği ile yürütülen çalışmalar önemli”
Yeşilırmak, Kuni'yi ziyaret etti
Yeşilırmak, Kuni'yi ziyaret etti
Pilli, Atleks Sanverler Ortaokulu ve A Life Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti
Pilli, Atleks Sanverler Ortaokulu ve A Life Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
İlaç sıkıntısı çeken Disgrafi hastası çocuk annesi isyan etti
İlaç sıkıntısı çeken Disgrafi hastası çocuk annesi isyan etti
Okullardaki güncel koronavirüs pozitif tablosu
Okullardaki güncel koronavirüs pozitif tablosu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim