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Hancer Group'tan Japonya atılımı!

Dijital pazarlama ülkemizde geç gelişmeye başlayan bir piyasa.

Hancer Group'tan Japonya atılımı!

Dijital pazarlama ülkemizde geç gelişmeye başlayan bir piyasa.

06 Mart 2020 Cuma 18:33
Hancer Group'tan Japonya atılımı!
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Dijital pazarlama ülkemizde geç gelişmeye başlayan bir piyasa. Buna karşın bir anda ivme kazanarak oldukça başarılı ajansların oluşmasına da şahit olan bir piyasa. Öyle ki şu an internet üzerinden araştırma yapsanız, onlarca ajans bulabilirsiniz ama hangisiyle çalışılmalı? İş ortaklığı noktasında kiminle partnerlik yapılabilir…
Bu şirketler ülke çapında çalışan firmaların pek çoğunun dijital pazarlamasını yapıyor. Elit ve az sayıdaki ajans ise uluslararası çalışan Kıbrıs firmalarının dijital pazarlaması ile ilgileniyor.
Peki Kıbrıs menşeli bir dijital pazarlama firmasının yurtdışında çalıştığı hiç oluyor mu? Araştırmalarımız bizi bir firmaya yönlendirdi: Ata Bilişim.
Future Media House Nasıl Doğdu?

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Ata Bilişim, Kıbrıs’taki en başarılı dijital pazarlama markalarından biri. Hançer Group çatısı altındaki firma, ülke çapındaki elit firmaların dijital pazarlamasını yapıyor. Fakat bu, Hançer Kardeşler için yeterli değilmiş. Çünkü Gökhan Bey, yalnızca ülke içinde çalışarak büyük başarılar kazanamayacağını düşünmüş ve yurtdışında bir firma kurma fikrini kardeşi ile paylaşmış. O dönem Doshisha Business School’da (Kyoto / Japan) yüksek öğrenimine devam eden Kaan bey ise dijital pazarlama faaliyetlerini Japonya’da başlatmak istediğini belirterek Future Media House’un temellerini dökmeye başlamışlar.
Future Media House ve Başarılı Japonya Macerası
Future Media House, 3 sene gibi kısa bir süre içinde hizmetleri ile Japonya pazarının altını üstüne getirmiş durumda. Dijital pazarlama sektöründe büyük bir patlama yarattığı kesin. Firma, Japon firmalarına Website tasarımı, mobil uygulama geliştirme, SEO/SEM, e-ticaret, medya prodüksiyon ve sosyal medya yönetimi hizmetlerini sunuyor.
Firma şimdiden, All Nippon Airways, Tokyo Metropolitan, Yamagata, Akita, Niigata, Fukushima Government Tourism Bureau, Rail Europe, ZOTAC (GTX Gaming) gibi şirketleri dijital pazarlamasını yapıyor. Kaan Bey gidişattan şimdiye kadar çok memnun olduğunu, hatta bu başarılı girişimin ardından Kore’de yeni bir oluşuma gidilebileceğini belirtiyor. Bize de başarılarının devamını dilemek kalıyor.
Future Media House’un internet sitesine https://futuremediahouse.jp adresinden ulaşabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 06.03.2020 19:57
Anahtar Kelimeler:
Hancer GroupJaponya
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