Hamzaoğulları: “Her konuda dibe vuruldu”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan, CTP Milletvekili Biraz Hamzaoğulları da, “Tamamen unutulan orta Karpaz” konulu konuşmasında, Adalı cinayeti konusunda Türkiye’nin KKTC’ye bir “özür borcu” olduğunu ifade ederek, cinayetin aydınlatılması için herkesi göreve çağırdı.

Hamzaoğulları, yüz yüze eğitimin, tüm dünyada yapılırken neden ülkede yapılamadığını sordu. Ülkede her konuda eğitim gibi dibe vurulduğunu ifade eden Hamzaoğulları, Güneyde yüz yüze eğitim yapıldığını ancak yüksek eğitimin ülkeye getirdiği gelire rağmen KKTC’de bunun başarılamadığını söyledi, eleştirilerde bulundu, bu konuyla ilgili birşeyler yapılması gerektiğine değindi.

Karpaz bölgesinde seçim veya kurultay değil eğitim derdi çektiklerini ifade eden Hamzaoğulları, sağlık alanında da gerekli önemin verilmesini istedi.

Hamzaoğulları, Mehmetçik Ortaokulu’nun liseye dönüştürülmesi isteğini de ifade etti.