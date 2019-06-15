Hamitköylü 93 yaşındaki İsmail Dağaşaner kayboldu

POLİS, KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARINI OTLATIRKEN KAYBOLAN DAĞAŞANER’İ GÖRENLERİN HABER VERMESİNİ İSTEDİ

Hamitköy'de sakin 93 yaşındaki İsmail Dağaşaner, Haspolat Sanayi Bölgesinde bulunan ağılındaki küçükbaş hayvanlarını otlatırken kayboldu. Polis, Dağaşaner’in aramalara rağmen henüz bulunamadığını duyurdu ve görenlerin en yakın polis merkezine haber vermesini istedi.

Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine söz konusu şahsın bulunabilmesi için Sivil Savunma ve Polis ekipleri tarafından bölgede yapılan tüm aramalara rağmen İsmail Dağaşaner’in bulunamadığı belirtildi.

Polis, arama çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, “Söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur” dedi.