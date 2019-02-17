Hamitköy’de uyuşturucu

16.02.2019 tarihinde, 11:30-13:00 saatleri arasında, Hamitköy’de O.O.O. (E-29) ve G.O.O. (E-26)’nun ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet uyuşturucu tartmada kullanıldığına inanılan hassas tartı cihazı, bir adet içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan ucu yanık sigara bulunmuştur. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



