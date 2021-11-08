Hamitköy’de ağıllar bölgesindeki yangın kontrol altına alındı

Ağıllar bölgesi olarak da bilinen bölgede saat 16.00 sıralarında çıkan yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Lefkoşa Türk Belediyesi ve özel bir şirkete ait su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.
Son Güncelleme: 08.11.2021 19:36
Hamitköy’de çöp, moloz ve muhtelif atıkların bulunduğu alanda bugün yangın meydana geldi.
Ağıllar bölgesi olarak da bilinen bölgede saat 16.00 sıralarında çıkan yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Lefkoşa Türk Belediyesi ve özel bir şirkete ait su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.