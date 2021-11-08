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Hamitköy’de ağıllar bölgesindeki yangın kontrol altına alındı

Hamitköy’de  çöp, moloz ve muhtelif atıkların bulunduğu alanda bugün yangın meydana geldi.

08 Kasım 2021 Pazartesi 19:15
Hamitköy’de ağıllar bölgesindeki yangın kontrol altına alındı

Ağıllar bölgesi olarak da bilinen bölgede saat 16.00 sıralarında çıkan yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Lefkoşa Türk Belediyesi ve özel bir şirkete ait su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. 

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Yangının kontrol altına alındığını açıklayan polis soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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Son Güncelleme: 08.11.2021 19:36
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