Hamitköy’de 3 kişilik aile zehirlendi...

Olay yerine çağrılan ‘112’ Acil servis ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan Özdoğaç ailesine yapılan ilk muayenede ‘karbon monoksit’ zehirlenmesi teşhisi konuldu.
30 Ocak 2020 Perşembe 10:53
Son Güncelleme: 30.01.2020 11:57
Hamitköy’de Bozalp Villalarında ikamet eden Mehmet-Songül Özdoğaç çifti ve küçük kızları Derin Özdoğaç evde baygın olarak bulundu.
Olay yerine çağrılan ‘112’ Acil servis ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan Özdoğaç ailesine yapılan ilk muayenede ‘karbon monoksit’ zehirlenmesi teşhisi konuldu.