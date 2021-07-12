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Hamitköy'deki uyuşturucu meselesinin soruşturması sürüyor

Hamitköy’de alınan ihbar üzerine narkotik polisinin yaptığı operasyonda satışa hazır olarak paketlenmiş hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler bulunarak zanlılar Dylan Tapıwa Mupfurutsa, Tafadzwa Innocent Mutsıgwa, Keııche Chashe Murembwe, Lana Naima Hassen, Dion Zvikomborero Mtandwa, Kudakwashe Chrıspen Huni ve Servet Bozlar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:33
Hamitköy'deki uyuşturucu meselesinin soruşturması sürüyor

Kamalı Haber

Mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gürtuna mesele ile ilgili olguları aktardı.

Gürtuna, zanlıların “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri Alma, Verme ve Tasarruf” suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

Polis 8 Temmuz 2021 tarihinde saat 18.45 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda ZLZ 486 plakalı araç içerisinde tespit edilen zanlılar Dylan Tapıwa Mupfurutsa’in tasarrufunda yaklaşık 35 gram, Tafadzwa Innocent Mutsıgwa’nin tasarrufunda yaklaşık 15 gram ve Keııche Chashe Murembwe’nin tasarrufunda yaklaşık 12 gram ağırlığında, araç içerisinde de 7 gram ağırlığında satışa hazır vaziyette Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

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Polis tasarrufların da uyuşturucu madde bulunan zanlılar ile araçta yolcu olarak bulunan zanlılar Lana Naima Hassen ve Dion Zvikomborero Mtandwa da tutuklandı.

Polis, başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Mupfurutsa’nın Lefkoşa’daki ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis zanlının ayrıca konu maddeler ile ilgili olarak vermiş olduğu ifadesinde söz konusu maddeleri ayni gün Taşkınköy-Lefkoşa’da Kudakwashe Chrıspen Huni’ den aldığını belirtmesi üzerine zanlı Huni ikametgâhında tespit edilerek tutuklandığını ve yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis, Keııche Chashe Murembwe’nin konu maddeleri Servet Bozlar’dan aldığını ve Bozlar’ın evinin önünde tespit edildiğinde polisi gördüğü anda elindeki elle sarılı içinde hintkeneviri türü olduğuna inanılan sarma sigarayı yere attığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, alınan emarelerin analiz sonuçlarının beklendiğini söyleyerek soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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