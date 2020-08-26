Hamitköy'de uyuşturucu, metal öğütücü ve yüksek miktarda nakit para ele geçirildi

25.08.2020 tarihinde, saat 18:30 sıralarında Hamitköy’de, R.S.F.M.B(E-26) ’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 329 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet metal öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 26500 TL, 50 Sterlin, 180 Euro, 100 dolar nakit paralar bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.