Hamamcıoğlu, “GAÜ hazırlık muafiyet sınavını, yüz yüze ve onlıne olarak yapacak”

“DİJİTAL DÜNYADAKİ DEĞİŞİMLER EĞİTİME YÖN VERDİ”



Hazırlık okulunun eğitim politikasından bahseden Hamamcıoğlu açıklamasında;

“Öncelikle yeni eğitim yılımızın herkes için hayırlı olmasını diler, Hazırlık Okulumuza gelecek tüm öğrencilerimize hoşgeldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Pandemi sürecini KKTC olarak diğer ülkelere nazaran daha hafif geçirmekte olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu hem kendi açımızdan hem de eğitim açısından çok önemli bir faktör. Buna bağlı olarak da, işbirlikli çalışmanın önemini bir kez daha anlamış olduk. Sosyal medya üzerinden başka insanların deneyimleri dinleyerek ve uygulayarak birbirimizden öğrenme fırsatı yakaladık. İkinci olarak dijital dünyadaki hızlı değişimlerin eğitimin yönünü nasıl etkilediğini fark ettik. “

Utku Hamamcıoğlu;“Bu süreçte, ilköğretimden üniversiteye kadar tüm kademelerde etkili bir uzaktan öğretim süreci yönetebilmek için öğretmenlerin dijital becerilere sahip olması gerektiğinin önemi daha iyi anladık. Bu amaçla sosyal medya ve çeşitli senkron uygulamalar aracılığıyla öğretmenler ellerinden gelenin en iyisini yaparak eğitim verdiler ve hala da vermeye devam ediyorlar.”

“GAÜ HAZIRLIK FAKÜLTESİ İÇİN ONLINE EĞİTİM İMKANI SAĞLANACAK”

Utku Hamamcıoğlu,Öncelikle 2020 – 2021 Akademik yılında Hazırlık Okuluna gelmek isteyen tüm öğrencilerin örgün eğitime katılabileceğini söyledi. Gelemeyecek öğrenciler için de Online Eğitim imkanının sağlanacağını belirtti Öğrencilerin sağlığını en ön planda tutacak şekilde bütün plan ve programlamızı yaptıklarını da sözlerine ekledi.

“HAZIRLIK SINAVLARI 1-9 EKİM ARASINDA YAPILACAK”

“Hazırlık Muafiyet Sınavlarımız, Yüz Yüze ve Online Şeklinde Yapılacaktır”

Utku Hamamcıoğlu;”Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Hazırlık muafiyet sınavlarımız 1-9 Ekim tarihlerinde yapılacak olup, ülkemize gelebilecek olan öğrencilerimiz bu sınavlara kampüste katılabilecek, gelemeyecek olan öğrencilerimiz ise online olarak sınava girebileceklerdir. Sınavlar, 9 Ekim sonrasında da seyreltilmiş ortamda ve tarihlerde yapılmaya devam edecektir. Öğrencilerimizin almış oldukları nota göre bir skaladan geçirilip, öğrencilerimiz ilgili kurlarına yerleştirileceklerdir. ( A1 / A2 / B1 / B2 ). A Kuru okuyacak olan öğrencilerimiz bir sene, B kuru okuyacak öğrencilerimiz ise minimum bir dönem Hazırlık Eğitimi almak durumundadır.

“ÇOK ULUSLU AKADEMİK BİR KADROYA SAHİBİZ””

Utku Hamamcıoğlu;” Hazırlık okulumuz çok uluslu ortamı sağlamak ve başta eğitim kalitesini üst seviyede tutmak için; başta İngiltere olmak üzere, Belarus, Hindistan, İran, Suriye, Türkiye ve KKTC’den birçok akademisyeni de bünyesinde bulundurmaktadır. Aynı zaman da Hazırlık Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimize “Eaquals” ve “EdExcel” adı verilen Avrupa Akredite Merkezi tarafından onaylı diploma verildiğini belirtmek istiyorum “



Utku Hamamcıoğlu“Hazırlık okulumuz mevcut olan İngilizce dil bilgi ve becerisini, lisans, yüksek lisans seviyesinde karşılayabilecek şekilde geliştirme, GAÜ’de okumak için gerekli olan akademik çalışma becerilerini sağlama, yükseköğretimde kullanılan öğrenme ve öğretme stratejilerini tanıtma, akademik ortam içerisinde veya sosyal hayatta, öğrencilerimizin KKTC’ye alışmasına yardımcı olmaktır. Amacımız, öğrencilerimize bu seviye hedeflerine ulaşmaları ve daha yüksek bir seviyeye ilerlemeleri için gerekli dil becerilerini ve özgüvenini sağlamaktır.Başta siz değerli Hazırlık Okulu öğrencilerimiz olmak üzere,hepimize sağlıklı ve başarılı Akademik bir yıl dilerim.”