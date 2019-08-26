banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96981
ALTIN
286.427
DOLAR
5.7968
STERLİN
7.0792
EURO
6.4458
İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı
4 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI!
Girne’de ani ölüm!
GİRNE'DE ANİ ÖLÜM!
Ani ölüm: 42 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
banner307

Haluk Levent coşturdu

11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali, Türkiye’nin ünlü sanatçısı Haluk Levent konseri ile son buldu.

Haluk Levent coşturdu

11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali, Türkiye’nin ünlü sanatçısı Haluk Levent konseri ile son buldu.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:17
Haluk Levent coşturdu

Yeniboğaziçi Pulya Festivali, Türkiye’nin ünlü sanatçısı Haluk Levent konseri ile son buldu.

Zaman zaman seyircilerin arasına inan ünlü sanatçı Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve eşini de dansa kaldırdı. Seyircilerle de dans eden Levent, bir ara bir binanın damından konseri izleyen seyircilerin yanına dama çıktı.

banner317
Finali “İzmir Marşı” ile yapan Levent seyircilerden uzun süre alkış aldı.

Gece sonunda Festival Komite başkanı Bedia Balses Çeliker ve Yeniboğaziçi Belediye  başkanı Mustafa Zurnacılar sanatçıya plaket ve çiçek takdim etti.

11. Yeniboğaziçi  Pulya Festivali etkinliklerle sona erdi. 11. Puya Festivali’ne sponsorluk yapıp katkı koyan herkese  plaket verilerek teşekkür edildi.

Son Güncelleme: 26.08.2019 15:21
Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent Konseri YeniboğaziçiYeniboğaziçi Pulya Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuzhan Hasipoğlu: “Maraş’ı adanın menfaatine olacak şekilde açma zamanıdır”
Oğuzhan Hasipoğlu: “Maraş’ı adanın menfaatine olacak şekilde açma zamanıdır”
Avcılık Federasyonu “avına sahip çık” eylemi yapıyor
Avcılık Federasyonu “avına sahip çık” eylemi yapıyor
Çamlıbel’de elektrik kesintisi olacak
Çamlıbel’de elektrik kesintisi olacak
Akıncı, Volkan ve Dağman’ı kabul etti
Akıncı, Volkan ve Dağman’ı kabul etti
Bakan Oğuz: “Çevre ve doğa için çalışanların yanındayız”
Bakan Oğuz: “Çevre ve doğa için çalışanların yanındayız”
Burcu: “Üçlü görüşmenin gerek tarihi, gerekse yeri konusunda henüz bir karar alınmadı”
Burcu: “Üçlü görüşmenin gerek tarihi, gerekse yeri konusunda henüz bir karar alınmadı”
Polis Haberleri…
Polis Haberleri…
Thrones Club’ta Ramz rüzgarı esti
Thrones Club’ta Ramz rüzgarı esti
Trafikte denetlemeler sürüyor
Trafikte denetlemeler sürüyor
Haftalık kaza bilançosu..
Haftalık kaza bilançosu..

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim