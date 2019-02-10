Halkın Partisi Yetkilileri Mevlevi Ve Yayla Köylerini Ziyaret Etti



Lefkoşa, 10 Şubat 19 (.): Halkın Partisi Güzelyurt İlçesi Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Başkanı Reşat Kansoy ve Milletvekili Hasan Büyükoğlu’yla, Mevlevi ve Yayla köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.



HP’den yapılan açıklamaya göre, Mevlevi Muhtarı İsmail Ayyıldız\'ın ve bazı STÖ’ler ile vatandaşların katılımı ile gerçekleşen Mevlevi ziyaretinde konuşan HP İlçe Başkanı Kansoy, Mevlevinin doğal güzellikleri ve kral mezarları ile tarihi ve kültürel dokusunun özel ilgi turizmine potansiyel oluşturduğunu söyledi.



HP açıklamasında, şöyle denildi:



“Alt ve üst yapıları tamamlanmamış şekilde kırsal kesim arsalarının önceki hükümetler tarafından plansızca dağıtımının yapılmasının kaosa neden olduğunu ifade eden köylüler, özellikle yol sorunlarının çözülmesini talep ederek, mağduriyetlerini dile getirdiler.



Köylerinin geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Mevlevi sakinleri, ağıllar ve ekili arazi bölgelerine ulaştıkları köyün kuzeyindeki köprünün yıllarca bakımsızlıktan yıprandığını verimli yağışlarla kullanılmaz hale geldiğini belirterek, sorunlarına ilgi gösteren Halkın Partisi yetkililerine güven duyduklarını ve makul sürede sorunlarının giderilmesi için çalışma başlatılmasını talep ettiler.”



Açıklamaya göre, Mevlevi ziyareti sonrası, Yayla köyünde vatandaş ile bir araya gelen HP Güzelyurt İlçe örgütü, Köy Muhtarı Murat Rüstemoğlu ve vatandaşlardan Yayla köyünün yaşadığı çevre sorunları ile ilgili bilgi aldı.



HP açıklamasında şunlar kaydedildi:



“Geçmiş dönemlerde verilen kırsal kesim arsalarının Güzelyurt dere yatağına çok yakın konumlandırıldığını ve barajın taşması sonucu hak sahiplerinin maddi manevi hasara uğradığını belirten vatandaşlar, Güzelyurt belediyesinin köylerinin batı mevkiine çöp depoladığını vurguladı.



Konu ile ilgili söz alan ilçe başkanı, ilkel çöp depolama yönteminin vatandaşın sağlığını olumsuz etkilediğini, çöplerin yakılarak metallerin açığa çıkması sağlanmaktadır, tam bir çevre felaketine sebep olan bu konunun, çöp alanlarının çevresinin tellenerek kısa vadede çözüm üretileceği ancak esas yapılması gerekenin katı ve evsel atıklarda planlı geri dönüşümün sağlanacağı projelerin olduğunu belirtti.



Ziyaretlerde hazır bulunan HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, ülkede yaşayan herkesin menfaati için çalıştıklarını, çalmadan çırpmadan icraat yapmanın mümkün ve elzem olduğunu vurgulayarak, karşılıklı diyalog ve işbirliği ile mahalli sorunların adım adım çözülmesi için ziyaretlerin artarak devam edeceğini belirtti.”



(HA)

