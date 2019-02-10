Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102452
ALTIN
221.851
DOLAR
5.2423
STERLİN
6.7801
EURO
5.9424
Girne'de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
İki araç çarpıştı: 3 yaralı
Son Dakika
İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 3 YARALI
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK…
Girne’de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
banner282

Halkın Partisi Yetkilileri Mevlevi Ve Yayla Köylerini Ziyaret Etti

Lefkoşa, 10 Şubat 19 (.): Halkın Partisi Güzelyurt İlçesi Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Başkanı Reşat Kansoy ve Milletvekili Hasan Büyükoğlu’yla, Mevlevi ve Yayla köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.

Halkın Partisi Yetkilileri Mevlevi Ve Yayla Köylerini Ziyaret Etti

Lefkoşa, 10 Şubat 19 (.): Halkın Partisi Güzelyurt İlçesi Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Başkanı Reşat Kansoy ve Milletvekili Hasan Büyükoğlu’yla, Mevlevi ve Yayla köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.

10 Şubat 2019 Pazar 15:30
Halkın Partisi Yetkilileri Mevlevi Ve Yayla Köylerini Ziyaret Etti

Lefkoşa, 10 Şubat 19 (.): Halkın Partisi Güzelyurt İlçesi Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Başkanı Reşat Kansoy ve Milletvekili Hasan Büyükoğlu’yla, Mevlevi ve Yayla köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Mevlevi Muhtarı İsmail Ayyıldız\'ın ve bazı STÖ’ler ile vatandaşların katılımı ile gerçekleşen Mevlevi ziyaretinde konuşan HP İlçe Başkanı Kansoy, Mevlevinin doğal güzellikleri ve kral mezarları ile tarihi ve kültürel dokusunun özel ilgi turizmine potansiyel oluşturduğunu söyledi.

HP açıklamasında, şöyle denildi:

“Alt ve üst yapıları tamamlanmamış şekilde kırsal kesim arsalarının önceki hükümetler tarafından plansızca dağıtımının yapılmasının kaosa neden olduğunu ifade eden köylüler, özellikle yol sorunlarının çözülmesini talep ederek, mağduriyetlerini dile getirdiler.

Köylerinin geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Mevlevi sakinleri, ağıllar ve ekili arazi bölgelerine ulaştıkları köyün kuzeyindeki köprünün yıllarca bakımsızlıktan yıprandığını verimli yağışlarla kullanılmaz hale geldiğini belirterek, sorunlarına ilgi gösteren Halkın Partisi yetkililerine güven duyduklarını ve makul sürede sorunlarının giderilmesi için çalışma başlatılmasını talep ettiler.”

Açıklamaya göre, Mevlevi ziyareti sonrası, Yayla köyünde vatandaş ile bir araya gelen HP Güzelyurt İlçe örgütü, Köy Muhtarı Murat Rüstemoğlu ve vatandaşlardan Yayla köyünün yaşadığı çevre sorunları ile ilgili bilgi aldı.

HP açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Geçmiş dönemlerde verilen kırsal kesim arsalarının Güzelyurt dere yatağına çok yakın konumlandırıldığını ve barajın taşması sonucu hak sahiplerinin maddi manevi hasara uğradığını belirten vatandaşlar, Güzelyurt belediyesinin köylerinin batı mevkiine çöp depoladığını vurguladı.

Konu ile ilgili söz alan ilçe başkanı, ilkel çöp depolama yönteminin vatandaşın sağlığını olumsuz etkilediğini, çöplerin yakılarak metallerin açığa çıkması sağlanmaktadır, tam bir çevre felaketine sebep olan bu konunun, çöp alanlarının çevresinin tellenerek kısa vadede çözüm üretileceği ancak esas yapılması gerekenin katı ve evsel atıklarda planlı geri dönüşümün sağlanacağı projelerin olduğunu belirtti.

Ziyaretlerde hazır bulunan HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, ülkede yaşayan herkesin menfaati için çalıştıklarını, çalmadan çırpmadan icraat yapmanın mümkün ve elzem olduğunu vurgulayarak, karşılıklı diyalog ve işbirliği ile mahalli sorunların adım adım çözülmesi için ziyaretlerin artarak devam edeceğini belirtti.”

(HA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 Şubat 2019 Pazartesi Gündemi
11 Şubat 2019 Pazartesi Gündemi
Tamer Levent Yarın Akşam Girne’de
Tamer Levent Yarın Akşam Girne’de
Girne Belediyesi’nin Yarıyıl Şenliği Kapsamında Bandabuliya’da Çocuk Partisi Düzenlendi
Girne Belediyesi’nin Yarıyıl Şenliği Kapsamında Bandabuliya’da Çocuk Partisi Düzenlendi
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Toptancı Ve Tüccarları Eleştirdi Hükümeti Göreve Çağırdı
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Toptancı Ve Tüccarları Eleştirdi Hükümeti Göreve Çağırdı
İki araç çarpıştı: 3 yaralı
İki araç çarpıştı: 3 yaralı
“sevapları Ve Günahları İle Tmt” Kitabı Güzelyurt’ta Konuşulacak
“sevapları Ve Günahları İle Tmt” Kitabı Güzelyurt’ta Konuşulacak
Taçoy’dan hükümete “istihdam” eleştirisi ve uyarı…
Taçoy’dan hükümete “istihdam” eleştirisi ve uyarı…
LTB 7/24 ödeme noktası hizmet vermeye başladı
LTB 7/24 ödeme noktası hizmet vermeye başladı
Sıcak süt veren işletmelere destek
Sıcak süt veren işletmelere destek
Akıncı: “federasyon İki Devlet Çözümünün Alternatifi Değildir. Statükonun Alternatifidir”
Akıncı: “federasyon İki Devlet Çözümünün Alternatifi Değildir. Statükonun Alternatifidir”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim