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Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle 2 Farklı Etkinlik

Lefkoşa, 6 Mart 19 (.): Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (HP-TCEK), 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle 2 farklı etkinlik düzenledi.

Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle 2 Farklı Etkinlik

Lefkoşa, 6 Mart 19 (.): Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (HP-TCEK), 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle 2 farklı etkinlik düzenledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 21:12
Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle 2 Farklı Etkinlik


Lefkoşa, 6 Mart 19 (.): Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (HP-TCEK), 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle 2 farklı etkinlik düzenledi.
Yaşamın her alanında ve dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de kadının maruz kaldığı şiddet, istismar, ötekileştirme, ayrımcılık ve değersizleştirmeye dikkat çekmek üzere planlanan etkinliklerin ilki Lefkoşa’da, ikincisi ise Yeni Erenköy’de gerçekleşti.
LEFKOŞA
HP’den verilen bilgiye göre, 28 Şubat gecesi Lefkoşa’da Cafe No 3’te düzenlenen etkinlikte İpek Amber sahne aldı.
Etkinlikten elde edilen gelirin tamamı, LTB Kadın Sığınma Evi’ne bağışlandı.
HP-TCEK üyeleri, Lefkoşa Türk Belediyesi’ni ziyaret ederek, Müdür Mustafa Korucu ve Şiddete Karşı Yan Yana Proje Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz’a etkinlikte toplanan yardımı sundu.
Komite üyeleri, ülkedeki tek sığınma evi olarak LTB sığınma evinin önemli bir değer ve belediyeler eliyle yapılan güzel bir örnek olduğunu, sığınma evine desteklerini sürdüreceklerine ve diğer bölgelerde de sığınma evlerinin açılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.
YENİERENKÖY
Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, 2 Mart günü Yenierenköy’de ise, Erdoğan Hoşsöz Kültür Saray’ında bölge halkına “Kadın Sağlığı” ile ilgili bir seminer düzenlendi.
Kadın sağlığı, kadın hastalıklarında erken tanının önemi ve aile planlaması gibi konulara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak üzere düzenlenen seminerde açılış konuşmasını Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers yaptı.
Ülkede koruyucu sağlık hizmetlerinin bu güne dek öncelik olmadığını, hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde erken tanının ve bilinçli bir toplumun önemine değinen Jale Refik Rogers, bu düşünceyle bu eğitim programını başlattıklarını söyledi.
İçişleri bakanı Ayşegül Baybars, Halkın Partisi milletvekilleri ve parti üyelerinin katılımıyla gerçekleşen seminerde, bir kadın doğum uzman hekimi tarafından sunum yapıldı ve katılımcıların soruları cevaplandı.
Kadın sağlığı ile ilgili yapılan bilgilendirme toplantısı ileri bir tarihte Lefkoşa ve diğer bölgelerde de tekrarlanacak.
HP-TCEK’nin ülkede cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üzerinden yapılan ayrımcılık, ötekileştirme ve değersizleştirmenin önlenmesi, herkesin dili, dini, rengi, kökeni, yaşadığı coğrafik bölge gözetmeksizin eşit haklara sahip olduğu bir gelecek için çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.
Şiddet, istismar, tecavüz, değersizleştirmenin olmadığı, kadının emek sömürüsüne uğramadığı bir düzen için de çalışmalarını yürüttüğü kaydedilen HP-TCEK’nin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığı da ifade edildi.
(TUĞ/HA)

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