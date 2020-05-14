Halkın Partisi Gazimağusa İlçe Örgütü, Belediyeye Bin Adet Süt Bağışında Bulundu

Lefkoşa, 14 Mayıs 20 (.): Halkın Partisi Gazimağusa İlçe Örgütü, Korona Virüs pandemi sürecinde Gazimağusa Belediyesi’nin ihtiyaçlı ailelere yaptığı yardımlara destek olmak amacıyla, bin adet süt bağışında bulundu. Başkan İsmail Arter, yardımların paketlenip hazırlandığı Mağusa Gelişim Akademisi’nde Halkın Partisi Gazimağusa İlçe Başkanı Süleyman Canatan ve Yönetim Kurulu Üyeleri’yle bir araya geldi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, 2 aydan beridir tüm dünyayı saran Korona Virüsü’nden dolayı zor günler geçirdiğimizi, hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda, Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği’nin görüşleriyle Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Kaymakalık ve Belediyenin de dahil olduğu İlçe Emniyet Kurulu ile süreci yönetmeye çalıştıklarını söyledi.

Diğer ülkeler gibi büyük sıkıntılar yaşanmadığını ifade eden Başkan Arter, herkesin siyasetten uzak canla başla çalıştığını, zor günleri aşarken toplum olarak dayanışmanın da önemli olduğunu bu dönemde geliri düşen insanımızın gıda yardımına ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi. Arter, yapılan yardım için halk adına teşekkür etti.

Halkın Partisi Gazimağusa İlçe Başkanı Süleyman Canatan ise, Halkın Partisi Gazimağusa İlçe Yönetimi olarak dünyayı saran pandemiyle ülkemizde mücadele edilmesi ve sıkıntılı insanlara destek verilmesi için kendilerinin de katkı koyduklarını ifade ederek, belediyenin yaptığı organizasyondan dolayı Başkan İsmail Arter’e teşekkür etti.

(HÖ)