Halkın Partisi Akdoğan Temsilciliği Açıldı

ÖZERSAY: “BUNDAN ÖNCE HALKIN PARTİSİ’NE SAHİP ÇIKAN BÖLGE HALKININ, HALKIN PARTİSİ DOĞRULARI YAPTIKÇA, DOĞRULARI DİLE GETİRDİKÇE, BİZE DAHA FAZLA SAHİP ÇIKACAĞINDAN EMİNİM”

YENAL SENİN: “PAŞAKÖY’DEN, VADİLİ’DEN AKDOĞAN’DAN TÜM BÖLGEDEN KAPISI HERKESE, TÜM HALKIMIZA AÇIK BİR YERDİR BURASI”

HASAN TOPAL: “GÜNEY VE KUZEY MESARYANIN, 50 BİN NÜFUSUN KALBİNİN ATTIĞI YER AKDOĞAN’DIR”

Lefkoşa, 18 Haziran 19 (.): Halkın Partisi Akdoğan Temsilciliği, dün düzenlenen toplantıyla hizmete açıldı.

HP’den verilen bilgiye göre, Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin ve Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Hasan Topal, HP Gazimağusa İlçe Başkanı Süleyman Canatan’ın birer konuşma yaptığı toplantıda, Halkın Partisi milletvekilleri, bakanları ve yöneticileri de bölge halkı ve Halkın Partisi üyeleri ile bir araya geldi.

ÖZERSAY: “ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN DOĞRUNUN YOLUNDA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Akdoğan ve civar yerleşimlerden katılan vatandaşlara seslenen Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “4 yıl önce Cumhurbaşkanlığı sürecine başlarken zor şartlarda açılabilen birkaç seçim temsilciliğinden biri de Akdoğan köyünde olmuştu. İyi olanı, güzel olanı doğru olanı hukuka uygun olanı yapmak hedefiyle bir yol yürüyoruz, geçen süre zarfında burada bir temsilcilik açmak benim için memnuniyet vericidir” dedi.

Siyasetin de aynen hayat gibi bir mücadele ve bir süreç olduğunu belirten Özersay, “bu süreçte şartlar ne olursa olsun doğrunun yolunda mücadele etmeye devam edilmelidir, bu açıdan şartlar ne olursa olsun ülkeyi iyi yönetmek bir görevdir” şeklinde konuştu.

Geçilen süreçte siyasette daha fazla tecrübe edindiklerinin altını çizen Özersay, “Halkın Partisi, geçmiş dönemdeki deneyimlerimiz ve tecrübelerimiz ışığında ilerlemeye devam ediyor” dedi.

Bundan önce Halkın Partisi’ne sahip çıkan bölge halkının, Halkın Partisi doğruları yaptıkça, doğruları dile getirdikçe daha fazla sahip çıkacağından emin olduğunu söyleyen Özersay “Bugüne kadar verdiğiniz ve bundan sonra vermeye devam edeceğiniz emek için herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

TOPAL: “AKDOĞAN MESARYA’NIN KALBİ”



Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Hasan Topal, Akdoğan’ın yalnız günümüzde değil geçmişten bugüne Kıbrıs siyasetinde önemli bir rol oynadığını, Akdoğan köyünün 50 bin civarında nüfusu barındıran Mesarya’nın adeta kalbi pozisyonunda bir yerleşim olduğunu dile getirdi. Topal, Halkın Partisi temsilciliğinin açılması ile Akdoğanlı’nın gönlüne girme yönünde çok önemli bir adım atıldığını kaydetti.SENİN: “TEMSİLCİLİĞİN KAPILARI TÜM HALKA AÇIK”Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin ise, “neden ocak değil?, neden örgüt değil” sorularına cevaben “Bu temsilcilik parti örgütü veya ocak örgütü şeklinde isimlendirilmedi çünkü sadece Halkın Partisi üyelerinin değil tüm bölge halkının toplumsal çıkarlarımız adına katkı koyabileceği, görüşlerini ortaya koyabileceği bir merkez olması amacını en başından beri savunduk. Temsilciliğimizin kapısı Paşaköyden, Vadili’den, Akdoğan’dan, tüm bölgeden herkese, tüm halkımıza açıktır” dedi.Senin, 10. Halkın Partisi Temsilciliğinin açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını, Halkın Partisi’nin daha geniş bir şekilde halkla kucaklaşmaya devam edeceğini dile getirdi.Senin, bundan sonra kendilerine düşen görevin bu temsilcilikten gelecek geri dönüşlerle bölgenin sorunları ve ihtiyaçlarına çözüm arayışlarına yoğunlaşıp, bu temsilciliği halkla birlikte canlı bir diyalog ve işbirliği merkezi haline getirmek olduğunu belirtti.CANATAN: “TÜM VATANDAŞLARIN GÖRÜŞLERİNİ DİKKATE ALIYORUZ”2016 yılında kurulan Halkın Partisi’nin ülkenin dört bir yanında halkla içice olmasının gururunu yaşadıklarını belirten HP Gazimağusa İlçe Başkanı Sülyman Canatan, çizilen yolda sapmadan ilerlemek ve bu yolda giderken tüm vatandaşların da görüşlerini dikkate almak için temsilciliklerin önemine dikkat çekti. Canatan, Akdoğan Temsilciliği’nin başta bölge halkına ve Halkın Partisi’ne hayırlı olmasını temenni etti.Açılışta, konuşmaların ardından, Halkın Partisi yetkilileri vatandaşlarla sohbet etti.(HA)