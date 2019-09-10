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Halkın Sesi arşivi Milli Arşiv’e verildi

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı arasında, Halkın Sesi gazetesi arşiviyle ilgili protokol imzalandı.

Halkın Sesi arşivi Milli Arşiv’e verildi

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı arasında, Halkın Sesi gazetesi arşiviyle ilgili protokol imzalandı.

10 Eylül 2019 Salı 12:25
Halkın Sesi arşivi Milli Arşiv’e verildi

Dr. Fazıl Küçük Vakfı adına Mehmet Küçük ve Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi adına Daire Müdürü Ejdan Sadrazam’ın bugün imzaladığı protokol, Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na ait halen Haspolat deposunda muhafaza edilen Halkın Sesi arşivinin Milli Arşiv’e verilmesini içeriyor.

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Milli Arşiv’den yapılan açıklamaya göre,Halkı Sesi gazetesi arşivinde gazete ve fotoğraflar yer alıyor.

Kaba tasnifi yapılarak Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne verilecek gazete ve fotoğrafların birer kopyası, sayısallaştırılarak vakfa verilecek. Milli Arşiv’deki malzeme, arşiv kuralları çerçevesinde araştırmacıların hizmetine açılacak.

Kıbrıs Türk basınının yayınını sürdüren en eski gazetesi olan Halkın Sesi, 1942’den beri yayımlanıyor.

Son Güncelleme: 10.09.2019 16:40
Anahtar Kelimeler:
Halkın Sesi GazetesiKktc Milli Arşiv
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