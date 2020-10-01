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Halkın seçimler konusunda kafası karışık, Vatandaşlar fiyatlardan şikayetçi

MHA Haber Ekibi olarak, Gazimağusa Belediye Pazar Yerinde halk ile buluştuk. Covid-19 kurallarına vatandaşların uyduğu gözlemlendi. Halkımıza Pazar ve market fiyatları ile ilgili sorular sorduk, gündemimizde olan bir diğer konu olan seçimler hakkında düşüncelerini aldık.

01 Ekim 2020 Perşembe 16:23
Halkın seçimler konusunda kafası karışık, Vatandaşlar fiyatlardan şikayetçi
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Mağusa Haber Ajansı

Esnaf ve vatandaşların cevapları şu şekilde;

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Vatandaşların bir kısmı markete kıyaslan fiyatların biraz daha uygun olduğunu ve daha çok çeşit bulunduğunu dile getirdi, bazı vatandaşlar ise fiyatlardan şikayetçi olduklarını söyledi. Esnaflar, pazarda tüketicilerin az olduğunu ve malların elinde kalmaması için fiyatları düşürdüğünü dile getirerek, elinde bulunan malları zararına sattıklarını söyledi.

Seçim konusunda esnaf, derdinin geçimini nasıl sağlayacağını seçimi düşünmediklerini dile getirdi. Vatandaşların ise seçim hakkında kafalarında sorular olduğunu bazı vatandaşlar sandığa gitmeyeceğini belirtirken, diğer vatandaşlar ise ülke için iyi olan bir Cumhurbaşkanı adayı belirlediklerini ve sandığa gidip adaylarına oy vereceklerini söylediler.

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Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Belediye Pazar
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