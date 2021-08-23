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Halkın Partı̇sı̇’nden Kıb-Tek’deki “ihalesiz alımlar ı̇le ı̇lgı̇lı̇” Ombudsman ve sayıştay’a şikayet

Halkın Partisi (HP) adına Merkez Yürütme Organı Üyesi Yusuf Avcıoğlu, Kıb-Tek’in “akaryakıt taşımacılığı”, “beton dökümü ve altyapı işleri” ile “danışmanlık hizmeti” gibi alımları ihalesiz ve usulsüz yaptığı gerekçesiyle Sayıştay Başkanlığı’na ve Ombudsman’a şikâyet dilekçesi verdi. 

23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:00
Halkın Partı̇sı̇’nden Kıb-Tek’deki “ihalesiz alımlar ı̇le ı̇lgı̇lı̇” Ombudsman ve sayıştay’a şikayet

Halkın Partisi (HP) adına Merkez Yürütme Organı Üyesi Yusuf Avcıoğlu, Kıb-Tek’in “akaryakıt taşımacılığı”, “beton dökümü ve altyapı işleri” ile “danışmanlık hizmeti” gibi alımları ihalesiz ve usulsüz yaptığı gerekçesiyle Sayıştay Başkanlığı’na ve Ombudsman’a şikâyet dilekçesi verdi. 
HP’den yapılan açıklamaya göre, parti dilekçelerde şu bilgileri paylaştı:
“KKTC Elektrik Kurumunun Kanunsuz Alımları: Beton dökümü ve diğer altyapı işleri; Danışmanlık ve Şartname Hazırlama Hizmeti; 30,000 Ton Akaryakıt Taşımacılığı Hizmeti olmak üzere toplamda yaklaşık 9,5 milyon TL civarında bir meblağ ile mal ve hizmet alımlarını yasalara aykırı şekilde yapmış̧ oldular.”

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Halkın Partisi hazırlayıp sunduğu dilekçelerde Kamu İhale Yasası’nı da referans göstererek şu ifadeleri kullandı:
 “Kamu İhale Yasası uyarınca kamu kurumlarının alımlarının ihale yöntemiyle yapılması esastır. Bunun yanında Yasa’nın 24’üncü maddesi ise, maddede sayılan istisnai durumlarda doğrudan alım yapılabilmesine imkân tanımaktadır. Yani, 24’üncü maddede sayılmayan hiçbir durumda doğrudan alım yapılması mümkün olmayıp, bu durumlarda ihale yapılması zorunludur.
Yürürlükte bulunan 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın genel gerekçelerine bakıldığında, Yasa’nın ve dolayısı ile alımların kural olarak ihaleye bağlanmasının amacı; Hesap verilebilirliği, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun startlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaktır. 
Dolayısı ile Yasa’nın ihale yapılmasını emrettiği ve buna rağmen ihale yapılmayan her durumda, Yasa ve bu ilkelerin bütünü ihlal edilmiş̧ olmaktadır”

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Son Güncelleme: 23.08.2021 16:19
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